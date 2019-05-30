25-летний мотоциклист врезался в бордюр и погиб

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области два человека погибли, еще двое - пострадали.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 29 мая в Усмани на улице Достоевского 25-летний мотоциклист не справился с управлением, наехал на бордюр, и мотоцикл перевернулся. От полученных травм мотоциклист умер при транспортировке в больницу.



В Липецке в два часа дня на улице Карла Маркса 47-летний водитель «Ниссана», по предварительным данным, неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с «Ладой-Калиной» с 47-летней женщиной за рулем. Она получила травму, и после оказания помощи была отпущена.







В Покрово-Казацкой слободе Лебедянского района 31-летний водитель «Мазды» сбил 31-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. Благодаря оперативным действиям полицейских его удалось разыскать.

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 1645 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 2 водителей.

За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 91 автомобилиста. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1261 случай превышения скорости.

Также сотрудники ГИБДД зафиксировали 22 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.