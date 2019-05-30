Происшествия

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25-летний мотоциклист врезался в бордюр и погиб

17 1837
#авария #ДТП
25-летний мотоциклист врезался в бордюр и погиб

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области два человека погибли, еще двое - пострадали.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 29 мая в Усмани на улице Достоевского 25-летний мотоциклист не справился с управлением, наехал на бордюр, и мотоцикл перевернулся. От полученных травм мотоциклист умер при транспортировке в больницу.

В Липецке в два часа дня на улице Карла Маркса 47-летний водитель «Ниссана»,  по предварительным данным, неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с «Ладой-Калиной» с 47-летней женщиной за рулем. Она получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

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В Покрово-Казацкой слободе Лебедянского района 31-летний водитель «Мазды» сбил 31-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. Благодаря оперативным действиям полицейских его удалось разыскать. 

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 1645 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 2 водителей.

За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 91 автомобилиста. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1261 случай превышения скорости.

Также сотрудники ГИБДД зафиксировали 22 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


17 1837
#авария #ДТП

Комментарии (17)

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потный

1 минуту назад
Липецк город убийц каждый день трупы ГБДД не работает
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п

4 минуты назад
видимо это был православный мотоциклист и он молился во время движения к мироточащей иконе на скорости 140 км, так торопился
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Вот это НОВОСТЬ!

12 минут назад
гость, это не ты, случайно, в дуб тыквой въехал, а? Теперь, сидишь на унитазе в шлеме, хихикаешь, и обзываешься? )))
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Катя

13 минут назад
?, Тула им всем и дорога! Лохи быдлогопские!
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Ой ! Ща начнётся

15 минут назад
Истеричные рассказы ,каким он парнем был,а бордюр его убил! И обвинить то кроме бордюра некого!))))))))))
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Палач

17 минут назад
Вот это НОВОСТЬ!, у одного уже бомбит вовсю, аж дым валит... )))
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Вот это НОВОСТЬ!

19 минут назад
гость, иди в гости, нах*й!
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Палач

21 минуту назад
...представляю, как сейчас у мотоголовых бомбить начнёт! )))
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гость

22 минуты назад
?, Лечись мразота!
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гость

23 минуты назад
Вот это НОВОСТЬ!, ТЫ БОЛЬНОЙ ДЕБИЛ!
ответить
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