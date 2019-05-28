Общество

31 минуту назад

Пострадавшему в Доминиканской Республике липчанину окажет помощь администрация области

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#Доминикана #ДТП
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Пострадавшему в Доминиканской Республике липчанину окажет помощь администрация области

Липецкие видеооператор Андрей Башлаев по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Как сообщал GOROD48, вчера в Доминиканской Республике попал в дорожную аварию и серьезно пострадал липецкий видеооператор Андрей Башлаев.  

Об этом рассказала его супруга в социальных сетях. Она попросила неравнодушных о помощи, так как оказание любых медицинских услуг в Доминикане для иностранцев очень дорого. А страховку в стране семья не успела оформить.

Как сообщает телеграм-канал "Липецкая область", по распоряжению Игоря Артамонова семье Андрея Башлаева окажут материальную помощь. "Ситуация находится на контроле врио губернатора. Кроме того, помощь будет оказана и по организации связи с консульством РФ", говорится в сообщении.

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#Доминикана #ДТП
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