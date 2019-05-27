В Международный день защиты детей в Липецке состоится парад и перекроют движение в центре города

Проведение масштабного семейного фестиваля «Город счастливых детей» обсудили сегодня на совещании в мэрии.

1 июня юных горожан ждет костюмированный парад с участием героев любимых мультфильмов и насыщенная праздничная программа на Липецком городище, включающая более 50 интерактивных площадок, большой конкурс детского рисунка, просмотр мультфильмов и многое другое. Сориентироваться в событиях фестиваля детям и их родителям помогут карты, листовки, информационные стойки, а также волонтеры – их будет порядка 150 человек.



Чтобы обеспечить безопасность во время парада, начало которого в 16.20, решено перекрыть движение по участку улицы Зегеля (от пл. Соборная до пл. Плеханова) и Плехановскому спуску, причем проезд по трассе, примыкающей к городищу, планируют закрыть до конца фестиваля (ориентировочно до 19.00), сообщает пресс-служба администрации Липецка.



