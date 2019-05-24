Мужчина задохнулся дымом от подгоревшей пищи

Вечером 24 мая в Липецке на улице Космонавтов жильцы первого подъезда дома №64/1 почувствовали запах дыма.





Прибывшие к дому пожарные обнаружили источник дыма в квартире на первом этаже: на кухне подгорела пища. Хозяин квартиры лежал без сознания у окна, по всей видимости, он попытался выбраться на улицу. Пожарные начали оказывать ему первую помощь, но мужчина уже был мертв. По предварительным данным, хозяин квартиры задохнулся в дыму.

