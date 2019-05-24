Происшествия

сегодня, 20:27

Мужчина задохнулся дымом от подгоревшей пищи

6 1220
#пожар
Мужчина задохнулся дымом от подгоревшей пищи

Вечером 24 мая в Липецке на улице Космонавтов жильцы первого подъезда дома №64/1 почувствовали запах дыма. 

Прибывшие к дому пожарные обнаружили источник дыма в квартире на первом этаже: на кухне подгорела пища. Хозяин квартиры лежал без сознания у окна, по всей видимости, он попытался выбраться на улицу.  Пожарные начали оказывать ему первую помощь, но мужчина уже был мертв. По предварительным данным, хозяин квартиры задохнулся в дыму.
6 1220
#пожар

Комментарии (7)

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Азбуке

2 секунды назад
Азбука, я армянского дыма назывался,
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BLOOD_JO

6 минут назад
ХИМИЯ И ФИЗИКА ТУТ, ГДЕ БИОЛОГИЯ?
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Физика

16 минут назад
Химия, дура ты
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Химия

18 минут назад
Продукты сейчас пострашнее химического оружия . Нас кормят одной химией , вот чуть подгорела мужик и отравился . Если продукты были натуральные такое не случилось.
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Азбука

41 минуту назад
ОЧЕВИДЕЦ, давай с тобой дружить?!
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ОЧЕВИДЕЦ

46 минут назад
Штото у нас от дыма ноя не кто не задыхаясь. И ведь экологи молчат и так же администрация. Хотя дыма бывает что в 3-4 метрах не чего не видно в особенности когда безветрие. Вот тебе и центр города. Что прохладно?
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вещий Олех

сегодня, 20:40
и примешь ты смерть от борща своего
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