ПВО отражает атаку беспилотников
Происшествия
Над Липецкой областью сбили восемь беспилотников
Общество
Во время действия красного уровня в Липецке запускали салют
Общество
Внимание, угроза атаки БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: жуткая авария, пострадавший от петарды и кто больше всех пьет
Общество
Автобус и легковушка столкнулись на площади Победы
Происшествия
Липецкая область снова под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
Из-за аварии на Папина все же отключают воду
Общество
Пропавшая 68-летняя пенсионерка погибла
Происшествия
Новый год в Липецке: где отпраздновать, как будет работать транспорт, куда обращаться в экстренной ситуации
Общество
Победила «Дружба», гендиректор «Металлурга» – лучший бомбардир
Спорт
В новогодние праздники будет усилено патрулирование водоёмов
Общество
В Липецкой области – ракетная опасность
Общество
В Твери липецкой команде не хватило… баскетболистов
Спорт
Очередной триумф Петровича
Спорт
Тяжёлый девичий кулак дал сбой
Спорт
Снова объявлен красный уровень опасности
Общество
Неудобные бразильцы и кимоно в подарок
Спорт
Красный уровень опасности отменён, жёлтый сохраняется
Общество
Елецкий чемпион привёл к триумфу команду по самбо
Спорт
Спорт
64
46 минут назад
1

В Твери липецкой команде не хватило… баскетболистов

Возможно, вы удивитесь, но в Липецке ещё есть сборная по баскетболу.

Тихой сапой, можно даже сказать – в обстановке строжайшей секретности баскетбольная команда Липецкой области, которая называется «Грин Хилл», продолжает выступление в чемпионате ЦФО. Матчи на выезде с лидерами турнира «Тверью-СШОР» напомнили улицу с односторонним движением и завершились разгромными победами хозяев — 86:40 и 92:57.

Многолетние проблемы липецкого баскетбола никуда не делись: на домашние матчи ещё удаётся собирать состав, но на выезд многих игроков не заманишь. Второй матч в Твери липчане завершали … вчетвером, из-за того, что Артём Чиповенко, Дмитрий Князев, Кирилл Попов и Матвей Никифоров получили по пять персональных замечаний и были вынуждены досрочно покинуть площадку. А никого на замене не нашлось.

G7EIJhQtQZuNZ2GYDNJGNNZmymQds9xS9OOtjK53mteq8ad5r9Y8xsAbybgEH8Ac_sn_xF7ZH-tAyXb1EIlcgELI.jpg

В Твери даже матчи дублёров – шоу. А в Липецке, где об играх и не узнаешь, приходит по 15 человек, в основном ветераны баскетбола

В турнирной таблице команда занимает 6-е место среди 11 команд.

vmstruyvskIijZNew5dfJ4sH0zsjVT4_0kAriwuqVpXgGMh2zxn8gS9o4GYp467ZMAaHc7FbKhCiwObgWqcbKsi-.jpg

XV4vyzSpwwW-Dl534_Kqd3bgMQ8a7yoBoaBdRhznUipilg7gId9Qu-09SMWW8-wtcR9TuUQF_4j-QounPBO_WfW9.jpg

Фото vk.com/tverbasket
Баскетбол
0
0
0
0
0

Комментарии (1)

Сначала новые
48 регион
18 минут назад
Территория не для спорта.
Ответить
