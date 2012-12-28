Новый год в Липецке: где отпраздновать, как будет работать транспорт, куда обращаться в экстренной ситуации
Спорт
64
46 минут назад
1
В Твери липецкой команде не хватило… баскетболистов
Возможно, вы удивитесь, но в Липецке ещё есть сборная по баскетболу.
Многолетние проблемы липецкого баскетбола никуда не делись: на домашние матчи ещё удаётся собирать состав, но на выезд многих игроков не заманишь. Второй матч в Твери липчане завершали … вчетвером, из-за того, что Артём Чиповенко, Дмитрий Князев, Кирилл Попов и Матвей Никифоров получили по пять персональных замечаний и были вынуждены досрочно покинуть площадку. А никого на замене не нашлось.
В Твери даже матчи дублёров – шоу. А в Липецке, где об играх и не узнаешь, приходит по 15 человек, в основном ветераны баскетбола
В турнирной таблице команда занимает 6-е место среди 11 команд.
Фото vk.com/tverbasket
0
0
0
0
0
Комментарии (1)