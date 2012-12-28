В Твери липецкой команде не хватило… баскетболистов

Возможно, вы удивитесь, но в Липецке ещё есть сборная по баскетболу.

Многолетние проблемы липецкого баскетбола никуда не делись: на домашние матчи ещё удаётся собирать состав, но на выезд многих игроков не заманишь. Второй матч в Твери липчане завершали … вчетвером, из-за того, что Артём Чиповенко, Дмитрий Князев, Кирилл Попов и Матвей Никифоров получили по пять персональных замечаний и были вынуждены досрочно покинуть площадку. А никого на замене не нашлось.









В турнирной таблице команда занимает 6-е место среди 11 команд.

















Фото vk.com/tverbasket

Тихой сапой, можно даже сказать – в обстановке строжайшей секретности баскетбольная команда Липецкой области, которая называется «Грин Хилл», продолжает выступление в чемпионате ЦФО. Матчи на выезде с лидерами турнира «Тверью-СШОР» напомнили улицу с односторонним движением и завершились разгромными победами хозяев — 86:40 и 92:57.