Спорт
36
17 минут назад
Елецкий чемпион привёл к триумфу команду по самбо
Липецкие и елецкие самбисты завершили год на мажорной ноте.
В биографии Агафонова немало побед в престижных соревнованиях, включая выигрыш этапа взрослого Кубка мира в Ереване. Но и чемпионат ЦФО тоже важен, ведь успех в нём гарантирует отбор на новый чемпионат России – и далее по цепочке вплоть до соревнований самого престижного уровня.
Агафонов вновь на вершине пьедестала
На коврах Дворце единоборств имени Артема Осипенко от взрослых спорстменов не отстали и их младшие товарищи. В первенстве ЦФО среди юниоров и юниорок Арём Афинин из елецкого «Локомотива» занял 2-е место, а представительница липецкой ОК СШОР Кира Бизина – 3-е.
Подготовили спортсменов Владимир Агафонов, Наталья Ларина, Сергей Антонов, Фархад Худавердиев и Насир Насиров.
