Спорт
36
17 минут назад

Елецкий чемпион привёл к триумфу команду по самбо

Липецкие и елецкие самбисты завершили год на мажорной ноте.

Елецкий самбист Иван Агафонов вновь подтвердил высочайший класс. В Брянске 25-летний воспитанник елецкого «Локомотива» стал победителем чемпионата Центрального федерального округа в весовой категории до 64 кг.

В биографии Агафонова немало побед в престижных соревнованиях, включая выигрыш этапа взрослого Кубка мира в Ереване. Но и чемпионат ЦФО тоже важен, ведь успех в нём гарантирует отбор на новый чемпионат России – и далее по цепочке вплоть до соревнований самого престижного уровня.

9wLOY8R7tFch8W2GGTkChK1YzCLgSsKxN2GNjJFnJ9SBpP6oi_d23Sxr3E-Pw1Rcp0spCgC9ktkuoEt3EkQdNTQn.jpg

Агафонов вновь на вершине пьедестала

Бронзовыми призёрами чемпионата стали липчанка Наталья Стаценко (до 72 кг) и ельчанка Марина Карпова (до 80 кг).

На коврах Дворце единоборств имени Артема Осипенко от взрослых спорстменов не отстали и их младшие товарищи. В первенстве ЦФО среди юниоров и юниорок Арём Афинин из елецкого «Локомотива» занял 2-е место, а представительница липецкой ОК СШОР Кира Бизина – 3-е.

yxua3T9lmGU2bAc8weskvjxAMAXNN7t41gtD3eT-oOgUllnnueZjoFeNfapryeUeuUZ2kfBNJEjh80NhQ3XeKPEh.jpg

Подготовили спортсменов Владимир Агафонов, Наталья Ларина, Сергей Антонов, Фархад Худавердиев и Насир Насиров.
Самбо
Иван Агафонов
