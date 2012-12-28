Все новости
Общество
625
сегодня, 10:23
12

По улице Папина потекла река: обнаружена утечка на сетях водоснабжения

В центре Липецка уже жалуются на слабый напор холодной воды.

Утром по улице Папина потекла настоящая река — произошла утечка на сетях водоснабжения.

«Для ее обследования на место уже направлена бригада специалистов. По результатам обследования будут приняты соответствующие меры. В случае необходимости, информация о проведении работ и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей города», – сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».



То есть решение об отключении воды пока не принято. Но в общедомовых чатах, например, в домах по улице Гоголя уже появились пугающие сообщения: «Уважаемые соседи, набирайте воду, пока стекают остатки, на Папина, 4 большая авария и утечка, воду дадут неизвестно когда!». На слабый напор воды в редакцию жалуются и жители домов по улице Пушкина.
ЖКХ
утечка
Комментарии (12)

Сначала новые
Александр
14 минут назад
Хоть бы горячую уменьшили температуру.
Ира
22 минуты назад
У вас хотя бы кипяток есть, на Доватора никакой
Мария Токарева
41 минуту назад
Воды нет.
Вот
29 минут назад
...но вы держитесь! Хорошего вам настроения!
Александр
42 минуты назад
Что написать: «молодцы», вот именно в день, когда идет готовка, так вы.
.
54 минуты назад
Вообще воду холодную отключили, цензурных слов не осталось. Мыться и готовить в кипятке???
Ира
сегодня, 10:44
Порыв там же где совсем недавно копали
Да уж
сегодня, 10:40
А почему в Сселках тратуары нечищены?
Все лето сидели
сегодня, 10:37
Глазами моргали, как зима пришла ямы накопали и сидят месяцами возле одной!!! Платите людям, чтобы работали!!!!!
Все лето сидели
сегодня, 10:35
Глазами моргали, как зима пришла ямы накопали и сидят месяцами возле одной!!! Платите людям, чтобы работали!!!!!
Неравнодушный
сегодня, 10:33
Ну, спасибо за прекрасный Новый год, только обследуют и решают! Я так понимаю полгорода без воды. Доватора 6 её уже нет, ещё раз СПАСИБО. Без комментариев...
