Новый год в Липецке: где отпраздновать, как будет работать транспорт, куда обращаться в экстренной ситуации
По улице Папина потекла река: обнаружена утечка на сетях водоснабжения
В центре Липецка уже жалуются на слабый напор холодной воды.
«Для ее обследования на место уже направлена бригада специалистов. По результатам обследования будут приняты соответствующие меры. В случае необходимости, информация о проведении работ и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей города», – сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».
То есть решение об отключении воды пока не принято. Но в общедомовых чатах, например, в домах по улице Гоголя уже появились пугающие сообщения: «Уважаемые соседи, набирайте воду, пока стекают остатки, на Папина, 4 большая авария и утечка, воду дадут неизвестно когда!». На слабый напор воды в редакцию жалуются и жители домов по улице Пушкина.
