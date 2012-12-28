По улице Папина потекла река: обнаружена утечка на сетях водоснабжения

В центре Липецка уже жалуются на слабый напор холодной воды.

Утром по улице Папина потекла настоящая река — произошла утечка на сетях водоснабжения.«Для ее обследования на место уже направлена бригада специалистов. По результатам обследования будут приняты соответствующие меры. В случае необходимости, информация о проведении работ и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей города», – сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».То есть решение об отключении воды пока не принято. Но в общедомовых чатах, например, в домах по улице Гоголя уже появились пугающие сообщения: «Уважаемые соседи, набирайте воду, пока стекают остатки, на Папина, 4 большая авария и утечка, воду дадут неизвестно когда!». На слабый напор воды в редакцию жалуются и жители домов по улице Пушкина.