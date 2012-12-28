Липецкая вечЁрка: липчанин вытащил детей из полыньи, рокировка в мэрии и три дня взаперти из-за лифта
сегодня, 16:08
В праздники будут чаще вывозить мусор: водителей просят не затруднять подъезд к бакам
Выявлять паркующихся у контейнерных площадок водителей будут с помощью системы автоматической фиксации.
В праздничные дни всегда очень много отходов. Минприроды Липецкой области обратилось к водителям: не ставьте машины у мусорных баков, не преграждайте подъезд к контейнерным площадкам, не затрудняйте вывоз мусора!
Штраф за парковку, препятствующую работе спецтехники, составляет до 3000 рублей для граждан и до 50 000 рублей для юрлиц.
Выявлять нарушителей помогает система автоматической фиксации «Дозор М».
