Спорт
138
40 минут назад
1

Очередной триумф Петровича

Легендарный тренер подготовил очередного призёра первенства России.

Липчанин Михаил Ниясов стал «бронзовым» призёром Кубка России по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушением слуха в Бердске Новосибирской области.

Воспитанник Областной спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва в неимоверно трудной борьбе выиграл несколько схваток в весовой категории до 97 кг и добрался до пьедестала почёта.

Подготовил Михаила Сергей Нацвин, который начал тренировать спорстменов-паралимпийцев в Липецке более двух десятилетий назад. Сергей Петрович подготовил десятки призёров первенств России и престижных турниров.

Под Новосибирском за победу боролись более 100 спортсменов из 23 регионов страны.
Греко-римская борьба
Сергей Нацвин
паралимпийцы
михаил Ниясов
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
парторг
29 минут назад
Знал одного Петровича, юморной был мужик, а сказочник....
Ответить
