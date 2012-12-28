Очередной триумф Петровича

Легендарный тренер подготовил очередного призёра первенства России.

Липчанин Михаил Ниясов стал «бронзовым» призёром Кубка России по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушением слуха в Бердске Новосибирской области.Воспитанник Областной спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва в неимоверно трудной борьбе выиграл несколько схваток в весовой категории до 97 кг и добрался до пьедестала почёта.Подготовил Михаила Сергей Нацвин, который начал тренировать спорстменов-паралимпийцев в Липецке более двух десятилетий назад. Сергей Петрович подготовил десятки призёров первенств России и престижных турниров.Под Новосибирском за победу боролись более 100 спортсменов из 23 регионов страны.