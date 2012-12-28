Новый год в Липецке: где отпраздновать, как будет работать транспорт, куда обращаться в экстренной ситуации
Очередной триумф Петровича
Легендарный тренер подготовил очередного призёра первенства России.
Воспитанник Областной спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва в неимоверно трудной борьбе выиграл несколько схваток в весовой категории до 97 кг и добрался до пьедестала почёта.
Подготовил Михаила Сергей Нацвин, который начал тренировать спорстменов-паралимпийцев в Липецке более двух десятилетий назад. Сергей Петрович подготовил десятки призёров первенств России и престижных турниров.
Под Новосибирском за победу боролись более 100 спортсменов из 23 регионов страны.
