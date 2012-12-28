Во время действия красного уровня в Липецке запускали салют

С июня 2023 года действует запрет на использование фейерверков и салютов на территории Липецкой области.

По соцсетям расходится видео фейерверка, который запускали накануне в 12-м микрорайоне Липецка во время красного уровня «Угроза атаки БПЛА».Касообщают авторы ролика, в 22:11 был объявлен красный уровень, а в 22:27 стали запускать салют.Управление ГО и ЧС города Липецка напоминает: указом губернатора Липецкой области с 1 июня 2023 года в регионе действует запрет на использование фейерверков и салютов.