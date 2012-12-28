Новый год в Липецке: где отпраздновать, как будет работать транспорт, куда обращаться в экстренной ситуации
Во время действия красного уровня в Липецке запускали салют
С июня 2023 года действует запрет на использование фейерверков и салютов на территории Липецкой области.
Касообщают авторы ролика, в 22:11 был объявлен красный уровень, а в 22:27 стали запускать салют.
Управление ГО и ЧС города Липецка напоминает: указом губернатора Липецкой области с 1 июня 2023 года в регионе действует запрет на использование фейерверков и салютов.
Видео – t.me/lipchanin
