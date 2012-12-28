Все новости
ПВО отражает атаку беспилотников
Происшествия
34-летний водитель «ГАЗели» погиб под прицепом «КамАЗа»
Происшествия
Девятилетний мальчик оформил на мать кредит на 129 500 рублей
Происшествия
66-летний липчанин замёрз насмерть
Происшествия
Системный сбой: новоселы «Взлетного» задыхаются в канализационном смраде
Общество
Липецк встал в предновогодних пробках
Общество
Таксисту после ДТП на улице Циолковского помогали городские спасатели
Происшествия
Внимание, угроза атаки БПЛА
Происшествия
Автобус и легковушка столкнулись на площади Победы
Происшествия
Липецкая область снова под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
По улице Папина потекла река: обнаружена утечка на сетях водоснабжения
Общество
ПВО отражает атаку беспилотников
Происшествия
Во время действия красного уровня в Липецке запускали салют
Общество
Новый год в Липецке: где отпраздновать, как будет работать транспорт, куда обращаться в экстренной ситуации
Общество
На Московской завершена укладка асфальта: движение полностью открыто
Общество
Из-за аварии на Папина все же отключают воду
Общество
Десять автомобилей попали в массовое ДТП на трассе «Дон» в Елецком округе
Происшествия
Ночью в Липецке горела баня
Происшествия
Над Липецкой областью сбили восемь беспилотников
Общество
Воздушная опасность миновала
Общество
Общество
1183
сегодня, 10:18
7

Во время действия красного уровня в Липецке запускали салют

С июня 2023 года действует запрет на использование фейерверков и салютов на территории Липецкой области.

По соцсетям расходится видео фейерверка, который запускали накануне в 12-м микрорайоне Липецка во время красного уровня «Угроза атаки БПЛА».

Касообщают авторы ролика, в 22:11 был объявлен красный уровень, а в 22:27 стали запускать салют.

Управление ГО и ЧС города Липецка напоминает: указом губернатора Липецкой области с 1 июня 2023 года в регионе действует запрет на использование фейерверков и салютов.

Видео – t.me/lipchanin
салют
фейерверк
2
0
9
5
5

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Светлана
17 минут назад
Арестуйте накажите в чем проблема , для этого и существуют правоохранительные органы , мы платим налоги
Ответить
Делайте
26 минут назад
Рейды,закрывайте палатки с этим безобразием.И так жить очень тревожно,ещё эти глупоголовые жизни спокойной не дают.Наведите порядок в городе.
Ответить
Спрутс
29 минут назад
фикция ваш запрет, если его выгодно нарушать!
Ответить
redford
37 минут назад
Запретите продавать пиротехнику и реально наказывайте за её использование!
Ответить
Елена
54 минуты назад
А зачем их тогда продают на каждом углу?
Ответить
Лиза
сегодня, 10:36
Ума-то нет, вот и запускают.
Ответить
Лип чанин
сегодня, 10:25
Так почему разрешена продажа пиротехники? Разве это не абсурд: продажа разрешена, использование- запрещено....
Ответить
