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сегодня, 20:19

Липецкая вечЁрка: стройки, долгая дорога и одно слово

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#обзор #события #вечёрка
Липецкая вечЁрка: стройки, долгая дорога и одно слово

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 23 мая.

Самые читаемые сегодня сообщения – о начинающихся стройках. Недовольные строительством двух высоток в переулке Яблочкина встретились с депутатами Липецкого горсовета. Тем временем в администрации Липецка прошла встреча инициативной группы, протестующей против точечной застройки в переулке Балакирева, с представителями фирмы-застройщика и «генералитетом» региона во главе с врио губернатора Игорем Артамоновым. Параллельно с конфликтом по поводу точечной застройки стартует обсуждение укрупнения «Университетского». Липчанам предлагают обсудить, нужны ли в «Университетском» новый 24-этажный дом с подземной автостоянкой на 135 машин, комплекс высоток с многоуровневыми парковками, а также детский садик на 350 малышей и школа на 800 учеников.

Более сотни комментариев читатели написали под призывом «Опишите Липецк одним словом». С таким вопросом мы обратились к горожанам. Многие не сдерживали эмоций: люди рассказывали, как долго они живут в Липецке, каким видят наш город, как воспринимают его приезжие, и в каком Липецке им хотелось бы жить.

Полсотни откликов оставлено под новостью «Плюс 30-60 минут на дорогу на работу и обратно». Примерно это время нужно закладывать горожанам, живущим в спальных районах Липецка на дорогу в центр города, на Сокол и в Левобережный район в связи с закрытием 26 мая проспекта Победы на ремонт.

«У меня сердце от радости из груди выскакивает». Так отреагировал на снос торгующих днем и ночью спиртным павильонов один из жильцов соседнего дома. Как только киоск был водружен на манипулятор, люди начали расходиться: кто-то с радостью, кто-то с болью в глазах по потерянному оазису алкоголя, который можно было купить в любое время.
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#обзор #события #вечёрка

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