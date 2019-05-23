ПозиTиV
сегодня, 14:19
Опишите Липецк одним словом
28 552
Как бы вы одним словом описали Липецк? С таким вопросом мы обратились к горожанам.
Многие не сдерживали эмоций: люди рассказывали, как долго они живут в Липецке, каким видят наш город, как воспринимают его приезжие, и в каком Липецке им хотелось бы жить.
Многие не сдерживали эмоций: люди рассказывали, как долго они живут в Липецке, каким видят наш город, как воспринимают его приезжие, и в каком Липецке им хотелось бы жить.
28 552
Просто
Трофимен
Перри Мэйсон
Житель
Сергей
Команду
да
Липчанин
Липчанин
Z