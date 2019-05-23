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Опишите Липецк одним словом

28 552
#Говорит Липецк
Опишите Липецк одним словом
Как бы вы одним словом описали Липецк? С таким вопросом мы обратились к горожанам.

Многие не сдерживали эмоций: люди рассказывали, как долго они живут в Липецке, каким видят наш город, как воспринимают его приезжие, и в каком Липецке им хотелось бы жить.
28 552
#Говорит Липецк

Комментарии (29)

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Просто

54 секунды назад
Перри Мэйсон, Путин создал 25.000.000 высокооплачиваемых рабочих мест , Но на них нельзя устроиться ,потому что их нет ,Как во всей быдлянской России,Все что пропито и......
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Трофимен

3 минуты назад
Это хорошая дойная корова !.
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Перри Мэйсон

4 минуты назад
Город, где многие умеют играть в хоккей и футбол, и знают управлять государством. Но жаль, что эти многие работают таксистами, грузчиками и парикмахерами))))
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Житель

4 минуты назад
Гадюшник
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Сергей

4 минуты назад
В Липецке притесняют представителей ЛГБТ-сообщества, хотя куда ни зайти, одни * . Очень злой и ненависный город. Люди! Надо быть нежней и любить друг друга.
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Команду

5 минут назад
"Шариковых" Сюда бы , да зачищать эту быдлятину !.
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да

6 минут назад
жопа
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Липчанин

8 минут назад
Безпротестный ,все как бы хорошо.Надо поучиться у Екатирннбурга.
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Липчанин

10 минут назад
БЫДЛОГРАД
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Z

11 минут назад
Помойка.
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