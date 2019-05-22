Происшествия

22 минуты назад

Жителя Ростовской области будут судить за попытку подкупа инспекторов ДПС в Ельце

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#взятка
Жителя Ростовской области будут судить за попытку подкупа инспекторов ДПС в Ельце

Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Ростовской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия).

По данным следствия, вечером 24 апреля 2019 года обвиняемый, находясь в Ельце и управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками ДПС за нарушение правил дорожного движения.

Водитель предложил инспекторам ДПС 15 тысяч рублей за не составление протокола об административном правонарушении. Несмотря на неоднократные предупреждения его об уголовной ответственности за коррупционное преступление, водитель демонстративно положил на панель патрульного автомобиля две купюры по 5000 рублей и пять - по 1000.  Однако как сотрудники полиции от взятки отказались и сообщили о преступлении в следственные органы.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления мужчина признал и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.  

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 30-кратной до 60-кратной суммы взятки, либо лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
100
#взятка

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