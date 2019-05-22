20-летнего студент будут судить за интимную связь со школьницей

О преступлении стало известно, когда девочка забеременела.

Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 20-летнего студента воронежского техникума, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).



Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, обвиняемый, зная о несовершеннолетии своей знакомой, проживающей в Липецкой области, вступил с ней в интимные отношения, которые продолжались на протяжении нескольких месяцев. Факт совершенного преступления стал известен, после того, как 15-летняя школьница встала на учет по беременности.



В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемый признал и раскаялся в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, и материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.



Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, до четырех лет лишения свободы.

