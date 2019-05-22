Происшествия

45 минут назад

20-летнего студент будут судить за интимную связь со школьницей

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20-летнего студент будут судить за интимную связь со школьницей

О преступлении стало известно, когда девочка забеременела. 

Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 20-летнего студента воронежского техникума, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, обвиняемый, зная о несовершеннолетии своей знакомой, проживающей в Липецкой области, вступил с ней в интимные отношения, которые продолжались на протяжении нескольких месяцев. Факт совершенного преступления стал известен, после того, как 15-летняя школьница встала на учет по беременности.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемый признал и раскаялся в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, и материалы  уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, до четырех лет лишения свободы.  
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Комментарии (5)

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е

16 минут назад
лучше бы тещу трахнул, она уже старя и ничего бы не было
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ГОША

16 минут назад
цыганки в 14 уже замужем !!!
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Губерния

17 минут назад
я, и то, и другое про любовь-в первом случае к девушке, во втором-к деньгам.
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я

20 минут назад
Надо смотреть ни кто с кем в половой связи , а у как у ФСБ находят под кроватью 9млрд и 12млрд рублей - вот это похлеще всяких там интимных связей
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Хватит

25 минут назад
Испортите парню всю жизнь своими дибильными законами , пусть рожает и живут вместе , родители помогут встать на ноги !
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