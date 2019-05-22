25 минут назад
ВИЧ в Липецкой области чаще всего заражаются мужчины
По-прежнему преобладает половой путь передачи инфекции.
В регионе растет число людей, заболевших вирусом иммунодефицита (ВИЧ). Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, с начала года выявлено 138 новых случаев инфекции против 115 за аналогичный период прошлого года. Рост составил 20 процентов.
Уже не первый год преобладает половой путь передачи инфекции – более половины. Вновь выявленные случаи ВИЧ-инфекции регистрировались преимущественно среди людей 18-49 лет.
При этом большинство заболевших составили мужчины - 65 %.
Фото krimchel.ru
Артем