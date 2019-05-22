Общество

25 минут назад

ВИЧ в Липецкой области чаще всего заражаются мужчины

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#ВИЧ #инфекция
ВИЧ в Липецкой области чаще всего заражаются мужчины

По-прежнему преобладает половой путь передачи инфекции.

В регионе растет число людей, заболевших вирусом иммунодефицита (ВИЧ). Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, с начала года выявлено 138 новых случаев инфекции против 115 за аналогичный период прошлого года. Рост составил 20 процентов.

Уже не первый год преобладает половой путь передачи инфекции – более половины. Вновь выявленные случаи ВИЧ-инфекции регистрировались преимущественно среди людей 18-49 лет.

При этом большинство заболевших составили мужчины - 65 %.

Фото krimchel.ru

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#ВИЧ #инфекция

Комментарии (1)

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Артем

19 минут назад
Растет количество ВИЧ среди женатых мужчин.
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