ВИЧ в Липецкой области чаще всего заражаются мужчины

По-прежнему преобладает половой путь передачи инфекции.

В регионе растет число людей, заболевших вирусом иммунодефицита (ВИЧ). Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, с начала года выявлено 138 новых случаев инфекции против 115 за аналогичный период прошлого года. Рост составил 20 процентов.

Уже не первый год преобладает половой путь передачи инфекции – более половины. Вновь выявленные случаи ВИЧ-инфекции регистрировались преимущественно среди людей 18-49 лет.

При этом большинство заболевших составили мужчины - 65 %.



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