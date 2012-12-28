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сегодня, 10:58
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23-летний липчанин заплатил за интим-услуги мошенникам 186 000 рублей

Он заплатил за безопасность понравившейся ему девушки и внес предоплату за услуги.

5 июня в липецкий отдел полиции №3 обратился 23-летний липчанин: он пытался через Интернет заказать интимные услуги, нарвался на мошенников и лишился 186 000 рублей. 

«Для начала необходимо было перевести деньги за безопасность понравившейся ему девушки. Когда липчанин сделал это, его попросили  внести предоплату за услуги. Совершив несколько переводов, молодой человек понял, что интимные услуги ему не окажут, и обратился в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего с 5 по 7 июня в полицию обратились шестеро жертв мошенников, а общая сумма ущерба превысила два миллиона рублей.
мошенничество
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Магомед
11 минут назад
2000долларов? Вот это эскорт! Бьёт московские цены.
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пихалыч
18 минут назад
а я вообще чисто за вкусняшки договариваюсь
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Мизантроп
35 минут назад
в руках только смартфоны могут держать
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Гость
43 минуты назад
Вот бы всех так намахивали, кто проституток вызывает. Так можно будет искоренить проституцию.
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предоплата
46 минут назад
Незабываемые впечатления и неземное удовольствие! ;)
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?
57 минут назад
За интим услуги 186000 ??? За такую цену должны доставить целый взвод.
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Луна
59 минут назад
Что значит не оказали ему услуги? Мне кажется очень даже оказали ему эти услуги. ...его по полной
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господи
сегодня, 11:25
у меня не было денег поехать в москву продолжить образование даже на собеседования поездить, а тут на ....
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кит
сегодня, 11:11
Пригласил бы сверстницу в кино,в кафе ! Совсем обленилась молодежь !Но богатая !
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Виктор
сегодня, 11:10
Его надо признать не потерпевшим а сообщником обманщиков Он поощряет проституцию а проституция у нас в стране вне закона
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