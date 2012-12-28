19-летняя студентка устроилась «фельдъегерем» и забрала миллион у обманутой мошенниками 23-летней липчанки
Сегодня в Липецке: папа может или у липецких мужчин мечты сбываются – многие в детстве мечтали стать военными
Свалка строительных отходов в Ленино обошлась администрации Липецкого округа в 223 860 рублей
Происшествия
468
сегодня, 10:58
10
23-летний липчанин заплатил за интим-услуги мошенникам 186 000 рублей
Он заплатил за безопасность понравившейся ему девушки и внес предоплату за услуги.
«Для начала необходимо было перевести деньги за безопасность понравившейся ему девушки. Когда липчанин сделал это, его попросили внести предоплату за услуги. Совершив несколько переводов, молодой человек понял, что интимные услуги ему не окажут, и обратился в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Всего с 5 по 7 июня в полицию обратились шестеро жертв мошенников, а общая сумма ущерба превысила два миллиона рублей.
0
0
1
0
5
Комментарии (10)