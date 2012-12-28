23-летний липчанин заплатил за интим-услуги мошенникам 186 000 рублей

Он заплатил за безопасность понравившейся ему девушки и внес предоплату за услуги.

5 июня в липецкий отдел полиции №3 обратился 23-летний липчанин: он пытался через Интернет заказать интимные услуги, нарвался на мошенников и лишился 186 000 рублей.«Для начала необходимо было перевести деньги за безопасность понравившейся ему девушки. Когда липчанин сделал это, его попросили внести предоплату за услуги. Совершив несколько переводов, молодой человек понял, что интимные услуги ему не окажут, и обратился в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».Всего с 5 по 7 июня в полицию обратились шестеро жертв мошенников, а общая сумма ущерба превысила два миллиона рублей.