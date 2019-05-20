Общество
сегодня, 14:20
В Липецке подешевели бюджетные гробы
23 819
Администрация утвердила стоимость ритуальных услуг.
И.о. главы города Липецка подписала постановление об утверждении стоимости услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению в городе. В документе содержится подробный перечень ритуальных услуг и их стоимость.
По сравнению с прошлыми ценами комплекс ритуальных услуг подорожал с 5 701 рублей до 5 946 рублей. Значительные изменения претерпели все позиции. Так, изготовление гроба и прочей атрибутики подешевело с 1 634 рублей до 1 545 рублей, перевозка мертвого тела автокатафалком упала в цене с 3 158 рублей до 2 984 рублей, зато само погребение подорожало с 908 до 1 417 рублей. Облачение тела подешевело с 347 рублей до 250 рублей. На эту сумму покойнику положен кусок полиэтилена и хлопчато-бумажное покрывало.
Постановление вступило в силу.
По сравнению с прошлыми ценами комплекс ритуальных услуг подорожал с 5 701 рублей до 5 946 рублей. Значительные изменения претерпели все позиции. Так, изготовление гроба и прочей атрибутики подешевело с 1 634 рублей до 1 545 рублей, перевозка мертвого тела автокатафалком упала в цене с 3 158 рублей до 2 984 рублей, зато само погребение подорожало с 908 до 1 417 рублей. Облачение тела подешевело с 347 рублей до 250 рублей. На эту сумму покойнику положен кусок полиэтилена и хлопчато-бумажное покрывало.
Постановление вступило в силу.
23 819
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