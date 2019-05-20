Общество

сегодня, 14:20

В Липецке подешевели бюджетные гробы

23 819
#ритуальные услуги
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В Липецке подешевели бюджетные гробы

Администрация утвердила стоимость ритуальных услуг.

И.о. главы города Липецка подписала постановление об утверждении стоимости услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению в городе. В документе содержится подробный перечень ритуальных услуг и их стоимость.

По сравнению с прошлыми ценами комплекс ритуальных услуг подорожал с 5 701 рублей до 5 946 рублей. Значительные изменения претерпели все позиции. Так, изготовление гроба и прочей атрибутики подешевело с 1 634 рублей до 1 545 рублей, перевозка мертвого тела автокатафалком упала в цене с 3 158 рублей до 2 984 рублей, зато само погребение подорожало с 908 до 1 417 рублей. Облачение тела подешевело с 347 рублей до 250 рублей. На эту сумму покойнику положен кусок полиэтилена и хлопчато-бумажное покрывало.

Постановление вступило в силу.
23 819
#ритуальные услуги
1

Комментарии (23)

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Сталин

2 минуты назад
Буревестник, кому вставать??? Все только тут возмущается и всё...Кто из народа вышел когда по всей стране закрывали больницы, медпункты в селах, школы, детсады??? Кто вышел на протесты когда поднимались цены на ЖКХ, когда вводилась плата на кап ремонт??? А пенсионный возраст повымили много народу вышло и свергли власть что-ль???
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Да

4 минуты назад
Атакуйте мою жопу мощным экономическим рывком!.
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уля

6 минут назад
цены убедила снизить их Екатерина! Вот молодец!
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Тик-так

7 минут назад
на кремль * . Вы для начала в мэрию сходите с вилами на белокопытову
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Да

10 минут назад
колхозан, Уже реально хочется вооружаться и мощным экономическим рывком атаковать Кремль !.Жизнь просто невыносимой стала!.
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Тебе

12 минут назад
Слава, Дуралей ,Мощный экономический рывок позволил цены на похоронные услуги снизить,Читай и наслаждайся ,путинский бездарь!.
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колхозан

13 минут назад
Слава великому Путину!
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Карл

13 минут назад
Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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Антисоветчик

14 минут назад
Я тварь.
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spokoistvie

15 минут назад
isterika, за услуги. Бесплатно всё только при коммунизме (утопия).
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