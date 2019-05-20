В Липецке подешевели бюджетные гробы

Администрация утвердила стоимость ритуальных услуг.

И.о. главы города Липецка подписала постановление об утверждении стоимости услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению в городе. В документе содержится подробный перечень ритуальных услуг и их стоимость.



По сравнению с прошлыми ценами комплекс ритуальных услуг подорожал с 5 701 рублей до 5 946 рублей. Значительные изменения претерпели все позиции. Так, изготовление гроба и прочей атрибутики подешевело с 1 634 рублей до 1 545 рублей, перевозка мертвого тела автокатафалком упала в цене с 3 158 рублей до 2 984 рублей, зато само погребение подорожало с 908 до 1 417 рублей. Облачение тела подешевело с 347 рублей до 250 рублей. На эту сумму покойнику положен кусок полиэтилена и хлопчато-бумажное покрывало.



Постановление вступило в силу.