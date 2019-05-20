Общество

48 минут назад

Птицеферму оштрафовали за нарушения

7 697
#нарушение #птица
Птицеферму оштрафовали за нарушения

Их выявили в ходе внеплановой проверки.

Арбитражный суд Липецкой области наложил штраф на ООО «Бройлер Черноземья», зарегистрированный в селе Сырское. Причиной для взыскания стали нарушения, выявленные при проверке управлением федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям.

В начале этого года специалисты ведомства привели на предприятии внеплановую проверку. В ходе проверки эксперты установили нарушения технического регламента о безопасности продукции. Так, предприятие не смогло подтвердить соответствие используемой воды санитарным нормам, грязные ножки столов могли испортить продукцию, птица в холодильниках хранилась неправильно, также куриная обрезь не соответствовала техническому регламенту. Предприятию выдали предписание устранить нарушения. Директор компании не отрицал недоработки.

Организации придется заплатить штраф в 100 000 рублей.
7 697
#нарушение #птица

Комментарии (7)

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осел

1 минуту назад
Что первая,что вторая,ничего нормального не представляет. Никудышний хозяйственник и никудышний экономист. Люди не делайте ошибок,потом всем миром локти кусать будем.
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загадочная

9 минут назад
Уваркина не дура, если не дура, то сделает Екатерину своей правой рукой. Надо же хоть кому-то работать!
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маруся

9 минут назад
Я уверена, что после назначения Уваркиной мэром, она назначит на место первого вице мэра Белокопытову. Это единственный стоящий экземпляр там!
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пиписьками мереются

10 минут назад
две дуры мереются кто круче. только уваркина деньгами и связями побеждает, а вот екатерина мозгами. только ум сейчас не в чести(
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111

11 минут назад
Екатерина едиственная кто достоит занять кресло мэра! А не эта дура Уваркина!
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Тарас и Бульба

12 минут назад
Ересь всякую несете. Катя хороший сотрудник. Она против взяток!
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пудель

13 минут назад
Видать взятку маленькую Белокопытовой дали. Вот и встряли олухи)))
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