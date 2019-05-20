Птицеферму оштрафовали за нарушения

Их выявили в ходе внеплановой проверки.

Арбитражный суд Липецкой области наложил штраф на ООО «Бройлер Черноземья», зарегистрированный в селе Сырское. Причиной для взыскания стали нарушения, выявленные при проверке управлением федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям.



В начале этого года специалисты ведомства привели на предприятии внеплановую проверку. В ходе проверки эксперты установили нарушения технического регламента о безопасности продукции. Так, предприятие не смогло подтвердить соответствие используемой воды санитарным нормам, грязные ножки столов могли испортить продукцию, птица в холодильниках хранилась неправильно, также куриная обрезь не соответствовала техническому регламенту. Предприятию выдали предписание устранить нарушения. Директор компании не отрицал недоработки.



Организации придется заплатить штраф в 100 000 рублей.