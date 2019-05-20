Общество

33 минуты назад

Свыше 1 000 липчан мечтают о «Сириусе»

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#образование #наука
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Свыше 1 000 липчан мечтают о «Сириусе»

Липецкая область попала в топ-3 активистов научного конкурса.

1 064 заявки из Липецкой области поступили на Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы». Такая активности липецкой молодежи помогла региону занять вторую строчку в топ-3 среди регионов-участников конкурса. Больше заявок поступило только из Москвы — 10 949. 1 004 заявки поступили из Тюменской области.

С каждым годом в нашем регионе увеличивается количество желающих участвовать в конкурсе, сообщает образовательный центр «Сириус». Если в 2016 году заявки подали 796 школьников, а в 2017 – 989, то в 2018 году – уже 1 064 жителей Липецкой области.

Финал проектного состязания пройдет в июле 2019 года в образовательном центре «Сириус», который примет 400 школьников для интенсивной работы над кейсами ведущих вузов и компаний страны.

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов – это мероприятие для старшеклассников, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. Образовательный центр «Сириус» предлагает участникам оформить свои идеи, разработки и исследования в проект и представить его для оценки экспертам. Цель конкурса – выявление и развитие у школьников творческих способностей, интереса к проектной, научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской и творческой деятельности, популяризация научных знаний и достижений.
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#образование #наука
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Комментарии (2)

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Артамонову НЕ ДОБРОЕ УТРО. НИженка

6 секунд назад
мечтает об УСТОЙЧИВОМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ, задрали. Вчера без света, сегодня опять нет. АРТАМОНОВ ТЫ хоть элементарные условия проживания обеспечить в состоянии. НУ ВЫГОНИ НАКОНЕЦ СОКОВЫХ. СКОЛЬКО МОЖНО? Холодильники плывут. По дому ничего не возможно делать
ответить

ниженка

10 минут назад
мечтает об УСТОЙЧИВОМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ, задрали. Вчера без света, сегодня опять нет. АРТАМОНОВ ТЫ хоть элементарные условия проживания обеспечить в состоянии.
ответить

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