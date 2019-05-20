Свыше 1 000 липчан мечтают о «Сириусе»

Липецкая область попала в топ-3 активистов научного конкурса.

1 064 заявки из Липецкой области поступили на Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы». Такая активности липецкой молодежи помогла региону занять вторую строчку в топ-3 среди регионов-участников конкурса. Больше заявок поступило только из Москвы — 10 949. 1 004 заявки поступили из Тюменской области.



С каждым годом в нашем регионе увеличивается количество желающих участвовать в конкурсе, сообщает образовательный центр «Сириус». Если в 2016 году заявки подали 796 школьников, а в 2017 – 989, то в 2018 году – уже 1 064 жителей Липецкой области.



Финал проектного состязания пройдет в июле 2019 года в образовательном центре «Сириус», который примет 400 школьников для интенсивной работы над кейсами ведущих вузов и компаний страны.



Всероссийский конкурс научно-технологических проектов – это мероприятие для старшеклассников, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. Образовательный центр «Сириус» предлагает участникам оформить свои идеи, разработки и исследования в проект и представить его для оценки экспертам. Цель конкурса – выявление и развитие у школьников творческих способностей, интереса к проектной, научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской и творческой деятельности, популяризация научных знаний и достижений.