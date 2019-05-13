Липецкий полумарафон: «Для себя, для памяти, для результата»

Первый спортивный праздник такого уровня проведет Дмитрий Губерниев вместе с двукратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Еленой Замолодчиковой, двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Татьяной Логуновой, двукратным олимпийским призером по легкой атлетике Олесей Зыкиной и другими известными спортсменами.

Как уже сообщал GOROD48, 26 мая впервые состоится «Липецкий полумарафон», соревнования по бегу, в котором может взять участие любой человек, имеющий соответствующую медицинскую справку и регистрацию на забег.



Сегодня на брифинге в мэрии заместителя главы администрации Липецка Евгений Павлов еще раз рассказал об этом событии, которое в случае его успешного проведения может стать регулярным для нашего города.



Стартово-финишный городок состязаний разместится на площади Ленина-Соборной. Там установят сцену, стартовые ворота, фанбарьеры, раздевалки, камеру хранения. Также на площади будут организованы фотозоны, точки питания и интерактивные площадки. Масштабный спортивный праздник, на котором ожидается более 3000 участников, проведет популярный телеведущий Дмитрий Губерниев вместе с двукратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Еленой Замолодчиковой, двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Татьяной Логуновой и двукратным олимпийским призером по легкой атлетике Олесей Зыкиной.



Взрослым предложат три дистанции на выбор - 3км, 10,5 км и 21,1км. Для детей организуют забег на 500 метров. Чтобы пробежать дистанцию, его участникам нужно будет заплатить денежный взнос: от 500 рублей для детей до 1400 рублей - для взрослых.



- Денежный взнос дает участникам состязаний майку с логотипом соревнований, право узнать свое время, получить медаль и диплом. Победителям дистанций вручат ценные призы - очевидно, это будет дорогостоящая оргтехника, - сообщил чиновник.



Трасса забега пройдет по центральным улицам - Зегеля, Плеханова, Гагарина и Космонавтов. Маршруты согласованы с полицией и ГИБДД, которые будут обеспечивать безопасность во время забега. За здоровьем участников и гостей праздника будут следить медики. На трассе разместят зоны освежения и биотуалеты.



- Подбадривать спортсменов будет музыка, волонтеры и болельщики. Перепада высот на дистанциях нет, поэтому ожидается, что многие бегуны–любители покажут хорошие результаты и смогут установить личные рекорды. Например, на дистанцию в 10,5 километров заявился как частное лицо врио губернатора Игорь Артамонов. Побегу ли я? Да, Я пробегу вместе с семьей дистанцию в три километра. Мы бежим для себя, для памяти, для результата, - сказал Евгений Павлов.



Ожидается, что в забеге примут участие более 3000 человек. Количество мест для участников забегов ограничено. Зарегистрировано уже более половины желающих пробежаться по центру Липецка, причем 60% из них - иногородние. Почему так? Потому, что российские полумарафоны стали спортивным туризмом - бегуны-любители приезжают в другие города и для того, чтобы познакомится с их достопримечательностями (на последнем полумарафоне в Казани в забегах участвовали 30 тысяч человек, из которых 500 - липчане). Кстати, на детском забеге в Липецке заняты уже 150 мест.



Накануне забега, с 24 мая, все зарегистрированные участники полумарафона в спорткомплексе «Звездный» получат стартовые пакеты марафонцев.