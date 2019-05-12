Архитекторы предложили разбить огород для нуждающихся на крыше Нотр-Дама

Французское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures представило проект реставрации собора Парижской Богоматери.

Проект называется Palingenesis («возрождение»). По задумке, Нотр-Дам станет «зданием с положительной энергией, которое производит больше, чем потребляет».

Авторы предложили выполнить крышу и шпиль из стекла, дуба и углеродного волокна. Кровля будет вырабатывать электричество и тепло, передает телеканал «360».

На шпиль установят медного петуха, который раньше венчал собор и уцелел после пожара.

На крыше предлагают разбить сад и огород, которые смогут приносить до 21 т овощей и фруктов в год, которые будут бесплатно раздавать нуждающимся.

Пожар в соборе Парижской Богоматери, расположенном в центре Парижа, вспыхнул вечером 15 апреля. Загорелись строительные леса на чердаке собора.

Близлежащие здания были эвакуированы. Через некоторое время обрушилиськрыша, шпиль и часы. Пожарным удалось спасти древние витражи и орган от огня, однако последний пострадал от воды во время тушения.

Правительство Франции на заседании 24 апреля представило законопроект, посвященный реставрации сгоревшего собора, который возводился в 1163–1345 годах на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана, сообщают "Известия".