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Липецкая вечЁрка: бунт в частном секторе, похищение из бара и перекрытые дороги

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#обзор #события. вечёрка
Липецкая вечЁрка: бунт в частном секторе, похищение из бара и перекрытые дороги

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 8 мая.

Около двух сотен комментариев оставлено под новостью «Мат-перемат и газовый баллончик: в Липецке столкнулись интересы горожан и застройщика». Именно это сообщение о противостоянии жителей частного сектора двум «свечкам» липчане сегодня обсуждают активнее всего. Сегодня в Липецке на строительную площадку в переулке Яблочкина прибыл наряд ППС. Полицейских вызвали возмущенные рытьем котлована жители района. Они встали стеной перед грузовиком, вывозящим землю со стройплощадки.

Более 10 000 раз в среду прочитали новость о том, как из бара похитили парня. Двое подозреваемых вступили в пивнушке в конфликт с пожилым мужчиной, а 20-летний студент заступился за старика. По версии полицейских, уже на улице подозреваемые напали на студента, избили его и потребовали автомобиль юноши, стоимостью 350 000 рублей, или деньги - 150 000 рублей. Студент отклонил претензии парней, те его похитили.

Липчане сегодня активно интересуются темой дорогой. С одной стороны – грядет ремонт проспекта Победы, с другой – завтра центр Липецка перекроют из-за праздника. Кстати, ночью машины с улицы Советской эвакуируют, если они помешают шествию «Бессмертного полка».

Для тех, кто завтра не намерен отказываться ни от частного, ни от общественного транспорта, мэрия подготовила временный график работы автобусов, а автоинспекторы проложили пути объезда перекрытых дорог.
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#обзор #события. вечёрка

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