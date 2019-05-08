Общество

34 минуты назад

C пути «Бессмертного полка» сегодня вечером эвакуируют припаркованные автомобили

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#Бессмертный полк #День Победы
C пути «Бессмертного полка» сегодня вечером эвакуируют припаркованные автомобили

Вечером 8 мая в Липецке сотрудники ГИБДД будут перемещать автомобили, припаркованные на улице Советской по пути «Бессмертного полка». 

Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД по Липецку, машины эвакуируют для обеспечения безопасности участников шествия «Бессмертный полк». Уже сегодня вечером автоинспекторы при необходимости эвакуируют оставленные на улице Советской автомобили. Отвезут их недалеко и бесплатно: свою машину можно будет найти в соседнем дворе.

Кроме того, владельцы эвакуированных автомобилей могут позвонить в дежурную часть ОГИБДД (42-35-54, 42-35-55, 42-35-56) и узнать, куда переставили машину.

Напомним, что колонна «Бессмертного полка» отправится от площади Победы к площади Петра Великого 9 мая в 12.00.

 Фото: https://vk.com/gorod_lipetsk


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#Бессмертный полк #День Победы

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