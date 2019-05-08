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C пути «Бессмертного полка» сегодня вечером эвакуируют припаркованные автомобили
Вечером 8 мая в Липецке сотрудники ГИБДД будут перемещать автомобили, припаркованные на улице Советской по пути «Бессмертного полка».
Кроме того, владельцы эвакуированных автомобилей могут позвонить в дежурную часть ОГИБДД (42-35-54, 42-35-55, 42-35-56) и узнать, куда переставили машину.
Напомним, что колонна «Бессмертного полка» отправится от площади Победы к площади Петра Великого 9 мая в 12.00.
Фото: https://vk.com/gorod_lipetsk