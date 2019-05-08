Перекрытие дорог 9 мая: пути объезда

Автомобилистам советуют тщательно продумывать маршрут.

Липецкая автоинспекция предлагает варианты объезда перекрываемых для празднования Дня Победы городских дорог. Если вечером нужно будет поехать в сторону площади Петра Великого, улиц Фрунзе и Первомайской, то их лучше объехать участок по Октябрьской улице. Так как на площади примерно до 23 часов будет полностью перекрыто движение.



Будет организована возможность пересечения перекрываемых для торжеств улиц в следующих местах:



пр. Победы по ул. Механизаторов в обоих направлениях;

пр. Победы по ул. Ю. Натуралистов в обоих направлениях;

ул. Советская по ул. Фрунзе в обоих направлениях;

ул. Советская по с ул. М. Горького в обоих направлениях;

ул. Плеханова по с ул. Желябова в обоих направлениях;

ул. Плеханова по ул. Пролетарская в обоих направлениях.



Напомним, 9 мая с 06:00 и до окончания мероприятий полностью закрывается движение на Площади Победы, проспекте Победы (на участке от улицы Механизаторов до пл. Победы), улице Советской, площади Революции, переулке Литаврина, улице Карла Маркса, Площади Петра Великого, улице Первомайской (на участке от улицы Фрунзе до улицы К. Маркса).



С 10:00 до 12:00 закрывается движение на улице Зегеля (от пл. Героев до пл. Плеханова), Саперном спуске до ул. Кузнечная. С 14:00 до 16:00 полностью закрывается движение по улицам Ленина, Гагарина (от Ленина до пл. Авиаторов), Зегеля (от пл. Героев до улицы Ленина).



Движение будет открываться по мере завершения массовых мероприятий.