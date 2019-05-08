9 мая в Липецкой области небольшие дожди и гроза

В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется в зоне атмосферного фронта – погода будет неустойчивой, ожидаются кратковременные грозовые дожди, наиболее интенсивные – 11 мая, с усилением ветра до 18 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-20 градусов тепла, что на 4-7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие, днем в отдельных районах умеренные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек., при грозе возможны порывы до 18 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов тепла, днем составит от 23 до 28 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие дожди, гроза. Температура ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 25 до 27 градусов тепла.



День 9 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году – 4 градуса мороза.

