50 минут назад
9 мая в Липецкой области небольшие дожди и гроза
В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется в зоне атмосферного фронта – погода будет неустойчивой, ожидаются кратковременные грозовые дожди, наиболее интенсивные – 11 мая, с усилением ветра до 18 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-20 градусов тепла, что на 4-7 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие дожди, гроза. Температура ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 25 до 27 градусов тепла.
День 9 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году – 4 градуса мороза.
Викторм
Blitzortung
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