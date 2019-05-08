Погода в Липецке

50 минут назад

9 мая в Липецкой области небольшие дожди и гроза

3 447
#дождь
9 мая в Липецкой области небольшие дожди и гроза

В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется в зоне атмосферного фронта – погода будет неустойчивой, ожидаются кратковременные грозовые дожди, наиболее интенсивные – 11 мая, с усилением ветра до 18 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-20 градусов тепла, что на 4-7 градусов выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие, днем в отдельных районах умеренные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек., при грозе возможны порывы до 18 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов тепла, днем составит от 23 до 28 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие дожди, гроза. Температура ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 25 до 27 градусов тепла. 

День 9 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году – 4 градуса мороза. 
3 447
#дождь

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Викторм

32 минуты назад
Господь всё видит ,Где Путин с едерастами и где победа!.
ответить

Blitzortung

34 минуты назад
Как всегда липецк окажется в пролете)
ответить

л-а

37 минут назад
Как всегда Москва нагонит дождик.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке возможен сильный ветер
#гроза #ветер
7
В Липецке возможен сильный ветер

сегодня, 13:23

Погода в Липецке
Завтра в Липецке до +29
#жара
3
Завтра в Липецке до +29

вчера, 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области теплее обычного на 7 градусов
2
В Липецкой области теплее обычного на 7 градусов

06.05.2019 12:42

Погода в Липецке
В Липецкой области тепло и сухо
1
В Липецкой области тепло и сухо

05.05.2019 18:45

Погода в Липецке
Завтра в Липецке жара и ветер
#жара
8
Завтра в Липецке жара и ветер

04.05.2019 16:41

Погода в Липецке
На Липецк надвигается гроза с сильным ветром
#ветер #гроза
105
На Липецк надвигается гроза с сильным ветром

04.05.2019 14:20

Погода в Липецке