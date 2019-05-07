Спорт

11 минут назад

Липчанин выиграл первенство России по плаванию с рекордом

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#Плавание #Кумановская
Липчанин выиграл первенство России по плаванию с рекордом

Николай в жизни "звездочка" липецкого плавания Вадим Клименищев не плыл так быстро.

Воспитанник областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва (ОК СШОР) Вадим Клименищев в Волгограде выиграл первенство России по плаванию среди юниоров 15-16 лет.

При этом липчанину пришлось плыть так быстро, как никогда в жизни. В финале на дистанции 200 метров баттерфляем Клименищев установил личный рекорд – 2 минуты 01,23 секунды. В предварительном заплыве он плал на 1,18 секунды медленнее.

Преимущество нашего земляка над соперниками было внушительным. Второго призера Дмитрия Дорожевца из Пермского края он опередил почти на две секунды (его результат – 2:03,71), приплывшего третьим Дмитрия Давыдова из Калуги – почти на пять (2:06,00).

Добавим, что Клименищев был самым именитым участником заплыва. В свои 16 лет он уже имеет звание мастера спорта России, в то время как другие участники – перворазрядники и КМС.

Подготовила «звездочку» липецкого плавания известный тренер Ольга Кумановская.

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#Плавание #Кумановская

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