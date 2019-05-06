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сегодня, 08:41

Липчанин в кафе похитил виски и ром

1 400
#кража
Липчанин в кафе похитил виски и ром
5 мая в полицию обратилось руководство сети кафе с заявлением о том, что 5 мая, утром, неизвестный в кафе по ул.Космонавтов открыто похитил бутылку виски и бутылку рома.

Сотрудниками ОБ ППС, уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 28-летний житель Липецка. Расследование проводит ОП № 2 УМВД России по г. Липецку.
1 400
#кража

Комментарии (1)

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ттт

42 минуты назад
виски и ром ясен пень были не паленые? и документики имеются ???
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