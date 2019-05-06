Липчанин в кафе похитил виски и ром

5 мая в полицию обратилось руководство сети кафе с заявлением о том, что 5 мая, утром, неизвестный в кафе по ул.Космонавтов открыто похитил бутылку виски и бутылку рома.



Сотрудниками ОБ ППС, уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 28-летний житель Липецка. Расследование проводит ОП № 2 УМВД России по г. Липецку.