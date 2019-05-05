Мускулистые парни и красавицы в бикини из Липецка покорили Воронеж (ФОТО)

Липчане собрали приличную коллекцию наград в "Битве за Воронеж".

В мультитурнире «Битва за Воронеж», в котором отлично выступили наши силачи, липчане добились успехов и в соревнованиях по бодибилдингу.

Так, в соревнованиях бодибилдеров абсолютным чемпионом стал наш земляк Илья Титов. По мнению судей, именно у него оказались самые красивые и рельефные мускулы среди всех участников из нескольких областей.







Илья Титов

Илья выступил и в пляжном бодибилдинге – от классического его отличает то, что атлеты позируют в шортах. Здесь на его счету – 2-е место среди участников выше 175 см (у культуристов важнее рост, а не вес, прим.). Но и в этой категории «высоких пляжных красавцев» главный приз уехал в Липецк – его завоевал Леонид Рыбалкин.







Накачанный блондин Рыбалкин справа на фото

Леонида знают многие липецкие болельщики, ведь он – бывший футболист «Металлурга». Однако затем его судьба выписала крутой поворот – познакомился с девушкой, которая увлекалась культуризмом, та привела его в тренажерный зал и пошло-поехало.

Абсолютным чемпионом в пляжном бодибилдинге стал наш земляк Максим Шипилов, а Игорь Надеждин занял 2-е место среди атлетов с ростом до 175 см.







Под громкий рев восторженного зала выступали и представительницы прекрасной половины. В фитнесс-бикини среди девушек до 165 см наша Ольга Немцова стала первой, а Ольга Мещерякова – второй. Немцова затем прибавила себе и награду на 2-е место в абсолютном зачете.







Среди девушек выше 165 см Яна Ефремова заняла 2-е место, а Анастасия Мещерякова – 3-е.





