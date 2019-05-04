Липецкий «ГазМяс» выиграл фестиваль силы в Воронеже (ФОТО)

4 липчанина выполнили нормативы «международников», 7 человек покорили рубежи мастеров спорта.

Триумфом липецкой команды «ГазМяс» завершился мультитурнир силовых видов спорта «Битва за Воронеж», который прошел в «столице Черноземья».

Как сообщил GOROD48 президент липецкой областной федерации пауэрлифтинга Денис Григорьев, в соревнованиях, которые проводило воронежское региональное отделение WRPF, собрались около 400 (!) участников, так что победить было неимоверно трудно. Любая команда могла выставить неограниченное количество участников, но в зачет шли 15 лучших результатов. И как было победить «ГазМяс», если в его активе оказались… 15 первых мест!

Четыре липецких силача выполнили нормативы мастеров спорта международного класса, включая двух представительниц так называемого «слабого пола». Ольга Лазуренко (40-49 лет, весовая категория до 67, 5 кг) в специальной софт-экипировке выжала штангу весом в 155 кг, а Елена Макарова (50-59 лет, 67,5 кг) в жиме справилась со 120-килограммовым снарядом. Обе спортсменки еще и установили рекорды России.







«Международником» стал и Евгений Стародубцев – в софт-экипировке в весовой категории 82, 5 кг он выжал штангу, весившую больше четверти тонны – 260 кг, что тоже стало рекордом страны.

Максим Юшков, выступавший в весе до 90 кг, справился в жиме с весом 217,5 кг и тоже получил свой «международный класс».

Еще семеро участников липецкой команды выполнили нормативы мастеров спорта. Среди них Евгений Кузнецов (весовая категория до 110 кг) – 215 кг в жиме; Алексей Талдыкин покоривший мастерские рубежи в жиме лежа и народном жиме лежа.







Весомый вклад в победу нашей команды внесли Александр Кожевников,который стал чемпионом в весовой категории до 125 кг в пауэрлифтинге, Илья Баранов и Максим Корников чемпионы в пауэрлифтинге в 90 и 82,5 категориях соответственно.







Добавим, что несколько очков принесли липецкому «ГазМясу» и «легионеры» из Тамбова и Ливен Орловской области, но это уже «для подстраховки».







Наша команда выигрывает мультитурнир в Воронеже второй год подряд, доказывая, что в Липецке еще остались виды спорта, в которых мы можем гордиться высокими результатами, и что «ГазМяс» - это не всегда смешно, а может быть иногда и очень сильно.





