В мире
10 минут назад
Мигранты-подростки убивают и насилуют немок
Сначала малолетние преступники грубо хватали 18-летнюю девушку за грудь, а потом повалили и стали жестоко бить ногами
На прошлой неделе в Германии снова «отличились» беженцы, вернее, их дети. На вокзале немецкого города Унна, что на западе страны (земля Северный Рейн-Вестфалия) никто не обратил внимания на то, как за 18-летней немкой, которая прогуливалась по перрону в ожидании своего поезда, увязалась группа подростков-мигрантов, которые сначала задирали ее словесно. А потом стали приставать. Тщетно девушка просила прилипших к ней пацанят, чтобы те оставили ее в покое. Это лишь подзадорило незваных малолетних кавалеров, и они, как это часто бывает с подростками, с удвоенным усердием, достойным лучшего применения, продолжили домогаться молодой особы, сообщает vegchel.ru.
Наконец, долгожданный поезд подошел к перрону, и девушка, думая, что отвязалась от назойливых ухажеров, прошла а вагон. Какова же была ее досада, когда все трое последовали за ней. Как позже сообщили прессе в полиции: «Мальчики 11-ти, 12-ти и 13-ти лет зашли в вагон вслед за девушкой и сели возле нее. Неожиданно один из них схватил ее за грудь, когда она встала, чтобы уйти, другой схватил ее за ягодицы…». На этом терпение молодой немки и сентименты закончились: в ответ на явные и наглые приставания девушка залепила самому старшему из них пощечину. После чего малолетние «донжуаны» просто озверели: они повалили жертву на пол и стали жестоко избивать ногами.
Мир не без добрых людей: за избиваемую девушку вступился случайный свидетель, который оттащил малолетних преступников от лежавшей на полу жертвы. И удерживал их до тех пор, пока не прибыл наряд полиции, вызванный остальными пассажирами, ставшими свидетелями избиения. Сообщается также, что забравшие пацанов в околоток полицейские пытались дозвониться до их родителей, но так и не смогли этого сделать. В результате, всю троицу озабоченных малолетних мигрантов передали с рук на руки прибывшим в отделение полиции представителям управления по делам молодежи.
Примечательно, что в СМИ говорится о том, что все трое подростков являются выходцами из Румынии. Однако некоторые русскоязычные пользователи сети, комментируя этот случай, недвусмысленно намекают на то, что речь идет о детях румынских цыган. «Эти ромалы заполонили все города Германии, они живут здесь сами по себе. Родители кочуют по всей Германии, а они, по их законам, уже мужчины, а не дети. Ха-ха! А немцы их детьми считают», — комментирует инцидент Luba Chernego. «Я вас умоляю… До каких родителей они не могут дозвониться…», — добавляет Светлана Александрова. «Они же дееетиии!!!», — возражает Mantas Gurskis. «Это не дети, а малолетние ублюдки, которых надо жестоко наказывать на месте», — считает анонимный пользователь. «Это не дети, а преступники! Преступление рождает безнаказанность! В следующий раз „детишки" совершат что-то посерьезнее», — вторит ему Константин Селезнев.
«Фотографии подобных по всем вокзалам Германии. Трое — уже банда», — категорична Lana Dmitrijeva. «А на немецком сайте национальность „деток" не указали. Так я и думала», — отмечает Svetlana Brel. «Расскажите, что светит им и их родителям?», — интересуется Olga Yakubovskaуa. «Что им светит? Да ничего! Менять законы надо!», — отвечает ей Diana Rozуte. «Законы в Германии надо пересматривать! Нарушил — отвечай! Безнаказанность порождает нарушения!», — согласна с ней Ирина Петровская. «Я вообще не представляю — такие маленькие, моему сыну 11, а они уже такое творят, знают, наверное, что им ничего не будет, видят, что их папаши все могут со своими женщинами делать, и с малых лет от них учатся», — переживает Elena Stebner.
Хотя некоторые пользователи и не разделяют такого отношения к цыганам и вообще педалирования на эту тему. Вот, что, например, пишет Sabina Horvat: «Замечательно! Вот как распространяется мысль о том, что Румыния — это страна цыган, и что среди цыган найдешь, без исключения, только воров, насильников, вообще преступников, людей самого низкого уровня. А вам нравится, когда о русских говорят, что они все пьяницы? Читаю комментарии и не знаю, смеяться или плакать. Так постепенно все начнем просто так ненавидеть друг друга».
Как бы то ни было, на протяжении многих лет, если не десятилетий, Европа (и в частности Германия) словно проводят масштабную рекламную кампанию под девизом: «Приезжайте к нам все, кому не лень! Приезжайте даже те, кому лень!». Потому что не надо ничего делать: работать, учиться, осваивать местный язык, интегрироваться в европейское общество, — ничего! Что бы ты здесь ни делал, будешь получать шикарное пособие, уважение, содействие во всем и политкорректное отношение. На словах жители Старого Света, конечно же, хотели бы, чтобы беженцы стали «новыми европейцами» — работящими, терпимыми к местным реалиям и покладистыми во всех отношениях. На деле получается так, как получается.
Что же касается «озабоченных» малолеток, если все же допустить, что эти мальчики из цыганских семей, то не секрет, что дети в этой среде действительно взрослеют рано. Девочки в 10 лет, например, зачастую уже являются невестами, а мальчики в 11−13 лет — и в самом деле становятся мужчинами. К тому же, не надо забывать, что именно в этом возрасте у них начинается так называемый пертурбационный период — момент полового созревания, который начинается у подростков как раз в 11−13 лет. Отсюда и нездоровый интерес к представительнице противоположного пола. А ведь дети, как правило, намного более чутко реагируют на внешние факторы, прекрасно видя и понимая, что, как правило, мигрантам в современной Европе многое прощается. Поэтому и действуют соответствующим образом. И буду действовать, пока европейцы не захотят обратного. А вот когда они этого захотят — одному Создателю известно.
Наконец, долгожданный поезд подошел к перрону, и девушка, думая, что отвязалась от назойливых ухажеров, прошла а вагон. Какова же была ее досада, когда все трое последовали за ней. Как позже сообщили прессе в полиции: «Мальчики 11-ти, 12-ти и 13-ти лет зашли в вагон вслед за девушкой и сели возле нее. Неожиданно один из них схватил ее за грудь, когда она встала, чтобы уйти, другой схватил ее за ягодицы…». На этом терпение молодой немки и сентименты закончились: в ответ на явные и наглые приставания девушка залепила самому старшему из них пощечину. После чего малолетние «донжуаны» просто озверели: они повалили жертву на пол и стали жестоко избивать ногами.
Мир не без добрых людей: за избиваемую девушку вступился случайный свидетель, который оттащил малолетних преступников от лежавшей на полу жертвы. И удерживал их до тех пор, пока не прибыл наряд полиции, вызванный остальными пассажирами, ставшими свидетелями избиения. Сообщается также, что забравшие пацанов в околоток полицейские пытались дозвониться до их родителей, но так и не смогли этого сделать. В результате, всю троицу озабоченных малолетних мигрантов передали с рук на руки прибывшим в отделение полиции представителям управления по делам молодежи.
Примечательно, что в СМИ говорится о том, что все трое подростков являются выходцами из Румынии. Однако некоторые русскоязычные пользователи сети, комментируя этот случай, недвусмысленно намекают на то, что речь идет о детях румынских цыган. «Эти ромалы заполонили все города Германии, они живут здесь сами по себе. Родители кочуют по всей Германии, а они, по их законам, уже мужчины, а не дети. Ха-ха! А немцы их детьми считают», — комментирует инцидент Luba Chernego. «Я вас умоляю… До каких родителей они не могут дозвониться…», — добавляет Светлана Александрова. «Они же дееетиии!!!», — возражает Mantas Gurskis. «Это не дети, а малолетние ублюдки, которых надо жестоко наказывать на месте», — считает анонимный пользователь. «Это не дети, а преступники! Преступление рождает безнаказанность! В следующий раз „детишки" совершат что-то посерьезнее», — вторит ему Константин Селезнев.
«Фотографии подобных по всем вокзалам Германии. Трое — уже банда», — категорична Lana Dmitrijeva. «А на немецком сайте национальность „деток" не указали. Так я и думала», — отмечает Svetlana Brel. «Расскажите, что светит им и их родителям?», — интересуется Olga Yakubovskaуa. «Что им светит? Да ничего! Менять законы надо!», — отвечает ей Diana Rozуte. «Законы в Германии надо пересматривать! Нарушил — отвечай! Безнаказанность порождает нарушения!», — согласна с ней Ирина Петровская. «Я вообще не представляю — такие маленькие, моему сыну 11, а они уже такое творят, знают, наверное, что им ничего не будет, видят, что их папаши все могут со своими женщинами делать, и с малых лет от них учатся», — переживает Elena Stebner.
Хотя некоторые пользователи и не разделяют такого отношения к цыганам и вообще педалирования на эту тему. Вот, что, например, пишет Sabina Horvat: «Замечательно! Вот как распространяется мысль о том, что Румыния — это страна цыган, и что среди цыган найдешь, без исключения, только воров, насильников, вообще преступников, людей самого низкого уровня. А вам нравится, когда о русских говорят, что они все пьяницы? Читаю комментарии и не знаю, смеяться или плакать. Так постепенно все начнем просто так ненавидеть друг друга».
Как бы то ни было, на протяжении многих лет, если не десятилетий, Европа (и в частности Германия) словно проводят масштабную рекламную кампанию под девизом: «Приезжайте к нам все, кому не лень! Приезжайте даже те, кому лень!». Потому что не надо ничего делать: работать, учиться, осваивать местный язык, интегрироваться в европейское общество, — ничего! Что бы ты здесь ни делал, будешь получать шикарное пособие, уважение, содействие во всем и политкорректное отношение. На словах жители Старого Света, конечно же, хотели бы, чтобы беженцы стали «новыми европейцами» — работящими, терпимыми к местным реалиям и покладистыми во всех отношениях. На деле получается так, как получается.
Что же касается «озабоченных» малолеток, если все же допустить, что эти мальчики из цыганских семей, то не секрет, что дети в этой среде действительно взрослеют рано. Девочки в 10 лет, например, зачастую уже являются невестами, а мальчики в 11−13 лет — и в самом деле становятся мужчинами. К тому же, не надо забывать, что именно в этом возрасте у них начинается так называемый пертурбационный период — момент полового созревания, который начинается у подростков как раз в 11−13 лет. Отсюда и нездоровый интерес к представительнице противоположного пола. А ведь дети, как правило, намного более чутко реагируют на внешние факторы, прекрасно видя и понимая, что, как правило, мигрантам в современной Европе многое прощается. Поэтому и действуют соответствующим образом. И буду действовать, пока европейцы не захотят обратного. А вот когда они этого захотят — одному Создателю известно.