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В Липецкой области сухо и до +28
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Погода в Липецке
1217
вчера, 17:00
2

В Липецкой области сухо и до +28

15 июня осадков в Липецкой области не ожидается. 16 и 17 июня к региону приблизятся атмосферные фронты южного циклона — ожидаются дожди различной интенсивности, местами грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят: 20-23 градуса тепла, что на 2-4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью от +11 до +16 градусов, днем – от +23 до +28 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью на улице — от +13 до +15 градусов, днем — от +25 до +27 градусов.

День 15 июня стал самым теплым в Липецке в 1960 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году — 4 градуса тепла. 

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Комментарии (2)

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Сначала новые
МАЛИНА ШИП
вчера, 21:20
Какое фото красивое! Как прекрасен город, утопающий в зелени! Удачный ракурс
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Однако
вчера, 19:18
Интересно а кто эту норму определяет.
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