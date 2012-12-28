В Липецкой области сухо и до +28

15 июня осадков в Липецкой области не ожидается. 16 и 17 июня к региону приблизятся атмосферные фронты южного циклона — ожидаются дожди различной интенсивности, местами грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят: 20-23 градуса тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью от +11 до +16 градусов, днем – от +23 до +28 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью на улице — от +13 до +15 градусов, днем — от +25 до +27 градусов.День 15 июня стал самым теплым в Липецке в 1960 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году — 4 градуса тепла.