На шести улицах Липецка отключат холодную воду

Перебои с подачей холодной воды 15 июня ожидают жителей шести улиц в двух районах города, они связаны с плановыми ремонтными работами на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 17, 17а, 19б по улице Папина, №№ 2, 2а, 3, 3б, 4, 6, 8, 10 по улице Богдана Хмельницкого, №№ 13, 15, 21 по улице Краснознаменной, №№ 8, 10 по улице Шаталовой, №№ 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 10 по улице Молодежной, № 24 по улице 6-й Гвардейской Дивизии.Машины с водой будут находиться у дома № 17 по улице Папина, № 15 по улице Краснознаменной. После окончания работ возможно повышение мутности воды.15 июня плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета с перебоями с электричеством (не более трех часов для отдельного домовладения) столкнутся потребители на улицах адмирала Макарова, Прокатной, Невского Леваневского, Островского, Парковой, Суворова, адмирала Лазарева, Космонавтов, Васильковой, Земляничной, Ромашковой, в 9-м микрорайоне, по проспекту Мира, на площади Металлургов.С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Московскую, Циолковского, Загородную, Луговую, Черноземную, Авиационную, Левобережную, Степана Разина, переулок Рылеева.