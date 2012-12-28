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вчера, 17:30
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На шести улицах Липецка отключат холодную воду

Перебои с подачей холодной воды 15 июня ожидают жителей шести улиц в двух районах города, они связаны с плановыми ремонтными работами на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 17, 17а, 19б по улице Папина, №№ 2, 2а, 3, 3б, 4, 6, 8, 10 по улице Богдана Хмельницкого, №№ 13, 15, 21 по улице Краснознаменной, №№ 8, 10 по улице Шаталовой, №№ 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 10 по улице Молодежной, № 24 по улице 6-й Гвардейской Дивизии. 

Машины с водой будут находиться у дома № 17 по улице Папина, № 15 по улице Краснознаменной. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
15 июня плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета с перебоями с электричеством (не более трех часов для отдельного домовладения) столкнутся потребители на улицах адмирала Макарова, Прокатной, Невского Леваневского, Островского, Парковой, Суворова, адмирала Лазарева, Космонавтов, Васильковой, Земляничной, Ромашковой, в 9-м микрорайоне, по проспекту Мира, на площади Металлургов. 

С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Московскую, Циолковского, Загородную, Луговую, Черноземную, Авиационную, Левобережную, Степана Разина, переулок Рылеева. 

отключения
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Комментарии (16)

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Ура!
вчера, 22:19
Индустриальная 4 с водой!
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Ну хоть что-то ответьте
вчера, 21:27
Индустриальная 4 целый день без воды без предупреждения и подвоза,
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1
сегодня, 00:46
весь день из колодца у дома 52а по депутатской вода лила. Вот вам и ответ. Перекрыли и сразу вода в кране появилась
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И
вчера, 22:09
Также ситуация в д.56 по Депутатской. А Ваш вопрос риторический, привыкайте.
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Индустриальная
вчера, 21:37
Мне ответили, что не раньше 23-24х часов ночи. Но ранее говорили, что до 20.00 точно дадут...
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Депутатская
вчера, 20:37
Звонил диспетчеру. Сказали в течение часа будет. Это наглость высшей степени
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владимир
вчера, 20:23
Депутатская и Индустриальная целый день без воды, подвоза не было. Какие работы и где они ведут уже почти 12 часов,если ни одного рабочего нигде не видно ?
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Житель
вчера, 20:33
Сказали, что ремонт у дома 61 по ул. Депутатской. Но я живу в этом доме и никаких работ весь день тут не было !!!!
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селянин
вчера, 20:23
Умные люди давно в своих домах живут,где есть индивидуальные скважины и септики.
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Проспект Победы
вчера, 19:56
Вода есть.
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Индустриальная
вчера, 19:47
Тоже ни холодной, ни горячей воды. Вся улица перерыта, и копают каждый год. В ЕДС говорят "ждите, ведутся работы". А подвоз воды не организован.
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Давай «город48»
вчера, 18:53
Звони в свою любимую мэрию, РВК и всем остальным, где вода?????? Депутатская без холодной воды весь день !!!!!!!!!! Вы там совсем чтоли? На улице жара, воды нет
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ded
вчера, 18:35
депутатская.. нет ни горячей ни холодной воды весь день
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дядя
вчера, 18:52
вода рекой по асфальту
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Анатолий
вчера, 18:25
Индустриальная 1 нет горячей из-за порыва отключили еще во вторник- ничего не делают только огородили лентой две зоны , а сегодня и холодной с утра до сих пор нет.
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