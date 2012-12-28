Общество
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вчера, 17:30
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На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Перебои с подачей холодной воды 15 июня ожидают жителей шести улиц в двух районах города, они связаны с плановыми ремонтными работами на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Машины с водой будут находиться у дома № 17 по улице Папина, № 15 по улице Краснознаменной. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
15 июня плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета с перебоями с электричеством (не более трех часов для отдельного домовладения) столкнутся потребители на улицах адмирала Макарова, Прокатной, Невского Леваневского, Островского, Парковой, Суворова, адмирала Лазарева, Космонавтов, Васильковой, Земляничной, Ромашковой, в 9-м микрорайоне, по проспекту Мира, на площади Металлургов.
С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Московскую, Циолковского, Загородную, Луговую, Черноземную, Авиационную, Левобережную, Степана Разина, переулок Рылеева.
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