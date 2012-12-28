Происшествия
1901
вчера, 15:23
5
СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в пожаре
Дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
«По данным следствия, 13 июня при тушении пожара в доме на улице Одноличка в Ельце обнаружено тело 9-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок умер от отравления угарным газом. Для установления причины его смерти назначена и проводится судмедэкспертиза.
Известно, что семья мальчика арендовала дом. Вчера ребенок находился дома один, его родители утром ушли на работу. Предварительная версия возгорания – аварийная работа электропроводки.
«Следователем регионального СК России устанавливаются все обстоятельства, собственники сгоревшего дома и лица, ответственные за предоставление услуг потребителю по передаче электроэнергии по сетям», — добавили в пресс-службе областного управления Следственного комитета.
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
2
9
0
0
0
Комментарии (5)