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вчера, 15:23
5

СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в пожаре

Дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

13 июня в Ельце во время пожара в частном доме погиб 9-летний мальчик. Сегодня СК сообщи о возбуждении по факту его гибели уголовного дела. 
«По данным следствия, 13 июня при тушении пожара в доме на улице Одноличка в Ельце обнаружено тело 9-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок умер от отравления угарным газом.  Для установления причины его смерти назначена и проводится судмедэкспертиза.  

Известно, что семья мальчика арендовала дом. Вчера ребенок находился дома один, его родители утром ушли на работу. Предварительная версия возгорания – аварийная работа электропроводки. 
 
«Следователем регионального СК России устанавливаются все обстоятельства, собственники сгоревшего дома и лица, ответственные за предоставление услуг потребителю по передаче электроэнергии по сетям», — добавили в пресс-службе областного управления Следственного комитета.

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области

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Комментарии (5)

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МАЛИНА ШИП
вчера, 21:23
Ужасная трагедия! Бедные родители, потерявшие сына. Самые глубокие соболезнования.
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Мотя
вчера, 21:11
Ребенка очень жалко. Наверное испугался и спрятался от пожара в самом доме, нежели бежать на улицу... Либо был закрыт скорее всего родителями. Любой ребенок ответственность родителей, а не арендодателей! Сняли и будьте добры следить за детьми.. Малыша очень жалко, горе родителям...
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65+
вчера, 18:26
В большинстве домов Липецка старше 20 лет аварийное состояние проводки . В Электра щитах многоквартирных домов вся проводка держится на соплях управляющие компании ничего не делают ! Да в большинстве у них нет в Штатах электрика . Как ещё не полыхнул весь Липецк !
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Лиза
вчера, 17:46
Бедный мальчик и родители, соболезнования
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Лиза
вчера, 17:45
Хозяев надо штрафовать, лижбы сдать квартиру. Сама стояла на квартире знаю что это такое им бы лижбы деньги платили а там конь не валялся.
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