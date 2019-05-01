На Соборной площади играют в гигантские крестики-нолики

Сегодня утром на Соборной площади в Липецке проводят большой детский праздник. Десяток интерактивных площадок собрал около двух тысяч детей и взрослых.



Гостей развлекают ростовые куклы с мыльными пузырями, на площади выступают детские коллективы. По периметру Соборной расположились островки с интерактивными программами. Кажется, здесь сегодня любой найдёт себе интересный досуг. Можно проверить свои силы в боксе, метать дротики, играть в стритбол и волейбол. Работает площадка сдачи нормативов ГТО, рядом учат основам безопасного движения и принципам реанимации пострадавших в аварии. Также можно на асфальте поиграть в огромные пенопластовые крестики-нолики, научиться складывать оригами, попробовать свои силы в робототехнике.



Праздник завершится запуском фонтанов. Он запланирован на полдень. Потом всех желающих пригласят в зону отдыха у Комсомольского пруда, где можно будет спустить на воду бумажные кораблики желаний.



