Происшествия

сегодня, 10:31

На Соборной площади играют в гигантские крестики-нолики

9 533
#Первомай
На Соборной площади играют в гигантские крестики-нолики

Сегодня утром на Соборной площади в Липецке проводят большой детский праздник. Десяток интерактивных площадок собрал около двух тысяч детей и взрослых.

Гостей развлекают ростовые куклы с мыльными пузырями, на площади выступают детские коллективы. По периметру Соборной расположились островки с интерактивными программами. Кажется, здесь сегодня любой найдёт себе интересный досуг. Можно проверить свои силы в боксе, метать дротики, играть в стритбол и волейбол. Работает площадка сдачи нормативов ГТО, рядом учат основам безопасного движения и принципам реанимации пострадавших в аварии. Также можно на асфальте поиграть в огромные пенопластовые крестики-нолики, научиться складывать оригами, попробовать свои силы в робототехнике. 

Праздник завершится запуском фонтанов. Он запланирован на полдень. Потом всех желающих пригласят в зону отдыха у Комсомольского пруда, где можно будет спустить на воду бумажные кораблики желаний.

img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-big-5
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
img-small-5
9 533
#Первомай

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Юрок Алтушок.

18 минут назад
А что на Городище шашлык жарить не будут. А то шашлыка пожрать хочется. Вот был бы Серёга тербунский он бы замутил это дело.
ответить

Фобос

сегодня, 11:03
а что там с т.н ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОСТРАНСТВОМ , в ЭТОМ месте ? Что не нашлось проектировщиков ! Даа , ОБОСРАЛАСЬ т.н. АДМИНИСТРАЦИЯ г.ЛИПЕЦКА , но , ничего , в ПЕРВЫЙ РАЗ , что ли !?
ответить

влипецкепить

сегодня, 11:00
че за * ? перепродажа электроники с али-бабы?
ответить

Да уж

сегодня, 10:57
А мы в Сселках возле школы митингуем.Слава КПСС.
ответить

Заваркина

сегодня, 10:55
Вы чё совсем охерели. Где площадка для бадминтона.
ответить

Ахламонов

сегодня, 10:53
Уважаемые организаторы, не забудьте собрать с участников по 1500 рублей.
ответить

влипецкепить

сегодня, 10:50
пенсионный возраст наш ,гы-гы ,мир труд май ,в 65 -крестик, пенсия - нолик
ответить

подмена понятий и праздников

сегодня, 10:48
Власть на всё готова пойти, лишь бы очернить и придать забытью эпоху СССР, даже организовала убогий праздник - только бы не дать места коммунистам для проведения демонстраций Первомая. Хитро-умная стала власть, в открытую уже не конфликтует....
ответить

Хи-хи

сегодня, 10:44
Какое убожество, сельского масштаба .Опять согнали « счастливых» бюджетников и студентов.
ответить

Еще в рубрике

Порыв ветра сорвал козырёк медицинского центра на улице Ленина
#ветер
Порыв ветра сорвал козырёк медицинского центра на улице Ленина

13 минут назад

Происшествия
Из ТРЦ «Ривьера» ночью эвакуировали 100 человек
#пожар
29
Из ТРЦ «Ривьера» ночью эвакуировали 100 человек

сегодня, 07:41

Происшествия
Пропавшая в Липецке девочка нашлась
#пропавшие без вести
Пропавшая в Липецке девочка нашлась

вчера, 18:36

Происшествия
Пропавшие пенсионеры найдены живыми
#пропавшие без вести
1
Пропавшие пенсионеры найдены живыми

вчера, 16:37

Происшествия
13-летняя девочка пропала в Липецке
#пропавшие без вести
13-летняя девочка пропала в Липецке

вчера, 16:34

Происшествия
Служебная собака транспортной полиции помогла задержать мужчину с наркотиками
#наркотики
10
Служебная собака транспортной полиции помогла задержать мужчину с наркотиками

вчера, 16:27

Происшествия