Липецк - кумовской город?

Можно ли обойтись без родственных связей и знакомств обычным липчанам?





Жители Липецка не смогли однозначно ответить на этот вопрос. По мнению одних, решить свои дела или построить карьеру можно не прибегая к связям друзей и знакомых - и так и должно быть. По мнению других, без связей никуда - и не только в Липецке, такая практика прижилась и в других городах России.