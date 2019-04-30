ПозиTиV

сегодня, 12:00

Липецк - кумовской город?

21 1209
#Говорит Липецк
Липецк - кумовской город?

Можно ли обойтись без родственных связей и знакомств обычным липчанам?

Жители Липецка не смогли однозначно ответить на этот вопрос. По мнению одних, решить свои дела или построить карьеру можно не прибегая к связям друзей и знакомых - и так и должно быть. По мнению других, без связей никуда - и не только в Липецке, такая практика прижилась и в других городах России. 
21 1209
#Говорит Липецк

Комментарии (21)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гость

38 секунд назад
Фобос, Разуй глаз, мэр Иванов пытался , по честному, но как всю эту сволочь победить, коли она тебя подставляет на каждом шаге.
ответить

Однозначно )))

3 минуты назад
ОПК назначал тербунят,... Пришел врио из Сбера и понасажал на все должности сберовцев,... Пришла ио Уваркина из сельского хозяйства и назначила на должность строителя города - агрария )
ответить

Думайте

5 минут назад
Если человек по жизни неудачник, то он всегда спишет свои проблемы на кумовство, власть, соседа и тд. А если человек лидер по жизни с знаниями и квалификацией, то он добъется успехов в любой ситуации. Жаловаться на всех и винить в своих неудачах других удел лузеров
ответить

н

13 минут назад
рсдрп езжай в Чечню любитель кавказцев
ответить

В Краснодаре

13 минут назад
Епт, живут кубаноиды. Ты ещё вТаганроге не был. Вот где жесть.
ответить

Рсдрп

14 минут назад
Угу, Херню ты несёшь. Все достижения нашей страны связаны со Сталиным- победа в войне, утверждение страны в качестве второй промышленной страны в мире, создание ракетно-ядерного щита, создание науки, успехи в образовании и медицине. Не даром Сталин занимает первое место среди правителей страны по всем рейтингам.
ответить

Угу

18 минут назад
Долой едерастовскую власть!, Товарищ Сталин ценил людей по деловым качествам: сначала Золотую звезду, а потом пару свинцовых болванчиков! Хватит херню нести!
ответить

Епт

21 минуту назад
Местный, в Москве (информированные люди, поверь) твердо уверены в том, что в европейской России есть три жлобских города или города свояков - Липецк, Брянск, Краснодар. В Брянске согласны, мнение кубанцев не знаю.
ответить

Дык +

24 минуты назад
мэр Иванов, у тебя в реплике ключевое слово "сверх".
ответить

Фобос

33 минуты назад
Выпускник проблемка в том , что ВСЕМ не угодишь ! ОДНИ топят за ФЕДИНУ , другие с точностью до наоборот ! ХЭР проссышь , если не знаешь ПОДРОБНОСТЕЙ !
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Есть ли в Липецке бесплатная медицина?
#Говорит Липецк
85
Есть ли в Липецке бесплатная медицина?

25.04.2019 11:35

ПозиTиV
Есть ли у Липецка будущее?
#Говорит Липецк
138
Есть ли у Липецка будущее?

18.04.2019 11:16

ПозиTиV
Мечтали ли вы стать космонавтом?
#Говорит Липецк
7
Мечтали ли вы стать космонавтом?

12.04.2019 11:47

ПозиTиV
Что бы вы сделали для Липецка, будучи мэром?
#Говорит Липецк
62
Что бы вы сделали для Липецка, будучи мэром?

04.04.2019 13:09

ПозиTиV
Когда для вас начинается весна?
#Говорит Липецк
13
Когда для вас начинается весна?

27.03.2019 16:00

ПозиTиV
Каким должен быть новый мэр?
#Говорит Липецк
134
Каким должен быть новый мэр?

21.03.2019 16:42

ПозиTиV