ПозиTиV
сегодня, 12:00
Липецк - кумовской город?
21 1209
Можно ли обойтись без родственных связей и знакомств обычным липчанам?
Жители Липецка не смогли однозначно ответить на этот вопрос. По мнению одних, решить свои дела или построить карьеру можно не прибегая к связям друзей и знакомых - и так и должно быть. По мнению других, без связей никуда - и не только в Липецке, такая практика прижилась и в других городах России.
21 1209
гость
Однозначно )))
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В Краснодаре
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