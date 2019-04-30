Общество

50 минут назад

УГС Липецка срочно требуются 30 миллионов рублей на ремонт мостов

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#мосты
УГС Липецка срочно требуются 30 миллионов рублей на ремонт мостов

В первую очередь капиталовложения необходимы мостам на улице Терешковой, сокольскому путепроводу, мосту у мэрии и пешеходному вантовому мосту, соединяющему 11-й и 12-й микрорайоны с улицей Доватора.

В феврале этого года на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутаты обсуждали состояние городских мостов. Выяснилось, что два городских моста требуют аналогичных капиталовложений, как и Петровский мост: на ремонт моста на улице Советской и на улице Студеновской требуются сотни миллионов рублей. Их состояние депутаты признали неудовлетворительным. Остальные мосты в Липецке требуют текущих ремонтов.

- Из 18 существующих в Липецке мостов мы обследовали три: мост по улице Терешковой, пешеходный вантовый мост между улицами Филипченко и Доватора, а также мост на улице Советской. На их текущий ремонт необходимы 30 миллионов рублей. Таких средств в муниципальном бюджете нет. Мы будем выходить на профильный департамент с просьбой изыскать необходимые средства на такой ремонт, - говорит главный смотритель Липецка Алексей Огневой.

Мост на улице Советской через речку Липовка, кстати, построен еще при Сталине, в 1948 году. О его состоянии еще 13 лет назад, в 2004 году, эксперты АНТЦ «Академархстройцентр» высказались так: «целесообразно строительство нового взамен существующего, так как реконструкция моста требует полной замены пролетных конструкций и береговых устоев, при этом затраты на реконструкцию будут сопоставимы со строительством нового моста».

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Мимо такого моста 1 мая пройдут тысячи демонстрантов, а 9 мая - «Бессмертный полк»

По словам Алексея Огневого, МБУ «Управление благоустройства Липецка» уже ведет работы по ликвидации провалов на пешеходных дорожках на сокольском мосту. Работы должны быть закончены в мае. Такой же ремонт требуется, кстати, и пешеходным дорожкам Октябрьского моста.
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#мосты

Комментарии (9)

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Город в жопе

7 минут назад
Он что только сегодня отвалился! Спросите с тех кто вовремя не устранил! Куда ушли выделенные деньги!
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Обыватель

16 минут назад
Липчанка!!! Давайте скинемся на ремонт мостов, у государства денег не хватае, нужно Сирию поднимать, дамбас, сабор парижской Богоматери
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Инноккентий Безвариантов

22 минуты назад
Либо Липецку подарить печатный станок, либо отказаться от одноразовых миллиардных технологий строительства. Докатились - скоро 22-й век а у нас бетон крошится и скамейки стоимостью миллионы.
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человек

33 минуты назад
Какие проблемы? ремонтируйте, что вы налогоплатильщикам жалуетесь? Наша совесть чиста. Вам наших денег не хватает на отпуска и очередной домище и тд. Жить надо по совести.
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.

34 минуты назад
на сокольском мосту, дырки сигнальной лентой обозначили и все . Предупрежден, значит защищен.
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Фобос

39 минут назад
да , ДИМА , ЛЁХА не случайный человек , а ПРОФЕССИОНАЛ !
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Фобос

39 минут назад
про уход КУДРЯШОВА ! Дима 09.04.2019 13:07 Не надо его обвинять, он не виноват. Этот человек с очень большими амбициями и очень маленьким понимаем того, как должен выглядеть по-настоящему чистый и ухоженный город. А в итоге страдают люди, а может даже и бюджет от их непопулярных действий. Очень многие люди в команду Иванова ПОПАЛИ просто так. Это либо "блат" либо знакомство. И как мы видим сейчас, Главный смотритель не проходил какого-то супер отбора и всплыл непонятно откуда. И к великому сожалению оказалось, что он не обладал профессионализмом, чувством ответственности и заботы о городе и прежде всего о нас с вами. Очень сильно надеюсь, что Уваркина назначит на должность, настоящего профессионала, а не как всегда- случайного человека.
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Фобос

41 минуту назад
В управлении главного смотрителя Липецка новым руководителем учреждения стал сотрудник МУП «Липецкпассажиртранс» Алексей Огневой, сообщили в учреждении. НАЧАЛ МИЛЛИОНЫ ОСВАИВАТЬ ! МОЛОДЕЦ ЛЁХА ! «Нам сегодня только представили руководителя, никакой информации по нему пока нет», - рассказали в управлении главного смотрителя. На официальном сайте «Липецкпассажиртранс» не представлена информация о бывшем сотруднике Алексее Огневом. Кроме имени и фамилии о новом начальнике неизвестно ровным счётом ничего.
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М

48 минут назад
Пусть своими силами реставрируют...опять миллионы, этот мост столько не стоит
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