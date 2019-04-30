УГС Липецка срочно требуются 30 миллионов рублей на ремонт мостов

В первую очередь капиталовложения необходимы мостам на улице Терешковой, сокольскому путепроводу, мосту у мэрии и пешеходному вантовому мосту, соединяющему 11-й и 12-й микрорайоны с улицей Доватора.

В феврале этого года на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутаты обсуждали состояние городских мостов. Выяснилось, что два городских моста требуют аналогичных капиталовложений, как и Петровский мост: на ремонт моста на улице Советской и на улице Студеновской требуются сотни миллионов рублей. Их состояние депутаты признали неудовлетворительным. Остальные мосты в Липецке требуют текущих ремонтов.- Из 18 существующих в Липецке мостов мы обследовали три: мост по улице Терешковой, пешеходный вантовый мост между улицами Филипченко и Доватора, а также мост на улице Советской. На их текущий ремонт необходимы 30 миллионов рублей. Таких средств в муниципальном бюджете нет. Мы будем выходить на профильный департамент с просьбой изыскать необходимые средства на такой ремонт, - говорит главный смотритель Липецка Алексей Огневой.Мост на улице Советской через речку Липовка, кстати, построен еще при Сталине, в 1948 году. О его состоянии еще 13 лет назад, в 2004 году, эксперты АНТЦ «Академархстройцентр» высказались так: «целесообразно строительство нового взамен существующего, так как реконструкция моста требует полной замены пролетных конструкций и береговых устоев, при этом затраты на реконструкцию будут сопоставимы со строительством нового моста».По словам Алексея Огневого, МБУ «Управление благоустройства Липецка» уже ведет работы по ликвидации провалов на пешеходных дорожках на сокольском мосту. Работы должны быть закончены в мае. Такой же ремонт требуется, кстати, и пешеходным дорожкам Октябрьского моста.