50 минут назад
УГС Липецка срочно требуются 30 миллионов рублей на ремонт мостов
В первую очередь капиталовложения необходимы мостам на улице Терешковой, сокольскому путепроводу, мосту у мэрии и пешеходному вантовому мосту, соединяющему 11-й и 12-й микрорайоны с улицей Доватора.
- Из 18 существующих в Липецке мостов мы обследовали три: мост по улице Терешковой, пешеходный вантовый мост между улицами Филипченко и Доватора, а также мост на улице Советской. На их текущий ремонт необходимы 30 миллионов рублей. Таких средств в муниципальном бюджете нет. Мы будем выходить на профильный департамент с просьбой изыскать необходимые средства на такой ремонт, - говорит главный смотритель Липецка Алексей Огневой.
Мост на улице Советской через речку Липовка, кстати, построен еще при Сталине, в 1948 году. О его состоянии еще 13 лет назад, в 2004 году, эксперты АНТЦ «Академархстройцентр» высказались так: «целесообразно строительство нового взамен существующего, так как реконструкция моста требует полной замены пролетных конструкций и береговых устоев, при этом затраты на реконструкцию будут сопоставимы со строительством нового моста».
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По словам Алексея Огневого, МБУ «Управление благоустройства Липецка» уже ведет работы по ликвидации провалов на пешеходных дорожках на сокольском мосту. Работы должны быть закончены в мае. Такой же ремонт требуется, кстати, и пешеходным дорожкам Октябрьского моста.
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