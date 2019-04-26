Происшествия

17 минут назад

Садовый домик сгорел в Липецке

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#пожар
Садовый домик сгорел в Липецке

В садоводческом товариществе "Тркторостроитель" (район завода "Росинка") сегодня сгорел дачный домик.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, домик вспыхнул в 14.20. Пламя тушили два отделения пожарных. Сейчас разбираются конструкции сгоревшего строения.

Напомним, что в Липецкой области с 25 апреля по 31 августа введен особый противопожарный режим с абсолютным запретом на костры в лесах, полях, у рек и водоемов.
205
#пожар

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