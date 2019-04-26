Происшествия
17 минут назад
Садовый домик сгорел в Липецке
205
В садоводческом товариществе "Тркторостроитель" (район завода "Росинка") сегодня сгорел дачный домик.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, домик вспыхнул в 14.20. Пламя тушили два отделения пожарных. Сейчас разбираются конструкции сгоревшего строения.
Напомним, что в Липецкой области с 25 апреля по 31 августа введен особый противопожарный режим с абсолютным запретом на костры в лесах, полях, у рек и водоемов.
Напомним, что в Липецкой области с 25 апреля по 31 августа введен особый противопожарный режим с абсолютным запретом на костры в лесах, полях, у рек и водоемов.
205