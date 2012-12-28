Воспитанник липецкого велоспорта целый год будет ездить в чемпионской майке

Иван Романов стал сильнейшим гонщиком страны на «коротком круге».

Поначалу Романов держался в тени и в квалификации показал только 5-й результат, но в финале его было уже не остановить. 10 кругов обшей протяжённостью 10,9 км наш земляк промчался за 21 минуту 50 секунд и на 4 секунды. Угнаться за ним не смог никто, в том числе Даниила Осипова из УОР № 2 Московской области и Руслан Боредский из Санкт-Петербурга, которые финишировали почти одновременно и получили соответственно «серебро» и «бронзу» по результатам фотофиниша.











По правилам велоспорта теперь весь следующий сезон Романов будет стартовать в особой чемпионской майке.





Победителем чемпионата России маунтинбауку в Краснодарском крае стал 21-летний воспитанник липецкого велоспорта Иван Романов. В окрестностях посёлка Псебай в урочище Сухая балка Ивану не нашлось равных в дисциплине «короткий круг».- В голове прокручивал хорошо знакомую трассу, чтобы просчитать места для обгона своих соперников. Но всё равно к предпоследнему кругу силы поиссякли, я начал сдавать позиции.… Пришлось выкладываться по полной и даже больше, чтобы обойти соперников и добраться до финиша первым! – прокомментировал чемпион свой триумф после финиша.Иван Романов начинал заниматься велоспортом и достиг первых успехов в липецкой ДЮСШ №7, затем уехал совершенствовать мастерство в Санкт-Петербург, а сейчас выступает за команду СШОР № 2 Копейска Челябинской области. В этом году на той же трассе в Краснодарском крае занял 3-е место в международных соревнованиях по маунтинбайку.