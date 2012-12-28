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Спорт
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25 минут назад
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Воспитанник липецкого велоспорта целый год будет ездить в чемпионской майке
Иван Романов стал сильнейшим гонщиком страны на «коротком круге».
Поначалу Романов держался в тени и в квалификации показал только 5-й результат, но в финале его было уже не остановить. 10 кругов обшей протяжённостью 10,9 км наш земляк промчался за 21 минуту 50 секунд и на 4 секунды. Угнаться за ним не смог никто, в том числе Даниила Осипова из УОР № 2 Московской области и Руслан Боредский из Санкт-Петербурга, которые финишировали почти одновременно и получили соответственно «серебро» и «бронзу» по результатам фотофиниша.
По правилам велоспорта теперь весь следующий сезон Романов будет стартовать в особой чемпионской майке.
Иван Романов начинал заниматься велоспортом и достиг первых успехов в липецкой ДЮСШ №7, затем уехал совершенствовать мастерство в Санкт-Петербург, а сейчас выступает за команду СШОР № 2 Копейска Челябинской области. В этом году на той же трассе в Краснодарском крае занял 3-е место в международных соревнованиях по маунтинбайку.
Фото Федерации велосипедного спорта России
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