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25 минут назад
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Воспитанник липецкого велоспорта целый год будет ездить в чемпионской майке

Иван Романов стал сильнейшим гонщиком страны на «коротком круге».

Победителем чемпионата России маунтинбауку в Краснодарском крае стал 21-летний воспитанник липецкого велоспорта Иван Романов. В окрестностях посёлка Псебай в урочище Сухая балка Ивану не нашлось равных в дисциплине «короткий круг».

Поначалу Романов держался в тени и в квалификации показал только 5-й результат, но в финале его было уже не остановить. 10 кругов обшей протяжённостью 10,9 км наш земляк промчался за 21 минуту 50 секунд и на 4 секунды. Угнаться за ним не смог никто, в том числе Даниила Осипова из УОР № 2 Московской области и Руслан Боредский из Санкт-Петербурга, которые финишировали почти одновременно и получили соответственно «серебро» и «бронзу» по результатам фотофиниша.

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По правилам велоспорта теперь весь следующий сезон Романов будет стартовать в особой чемпионской майке.

- В голове прокручивал хорошо знакомую трассу, чтобы просчитать места для обгона своих соперников. Но всё равно к предпоследнему кругу силы поиссякли, я начал сдавать позиции.… Пришлось выкладываться по полной и даже больше, чтобы обойти соперников и добраться до финиша первым! – прокомментировал чемпион свой триумф после финиша.

Иван Романов начинал заниматься велоспортом и достиг первых успехов в липецкой ДЮСШ №7, затем уехал совершенствовать мастерство в Санкт-Петербург, а сейчас выступает за команду СШОР № 2 Копейска Челябинской области. В этом году на той же трассе в Краснодарском крае занял 3-е место в международных соревнованиях по маунтинбайку.

Фото Федерации велосипедного спорта России
Велоспорт
Иван Романов
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Комментарии (1)

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Гость
6 минут назад
Невероятно упорная и грамотная женщина-тренер в подвале школы 42. Жаль не знаю, как зовут, это её заслуга.
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