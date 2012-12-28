Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Троих полицейских подозревают в покровительстве наркодилеру
Происшествия
В Липецке горел бывший «Леруа Мерлен»
Происшествия
Бывший начальник водоканала осужден за мошенничество
Происшествия
«Это фиаско, братан!»: депутат областного Совета ужаснулась состоянию площади Клименкова
Общество
Липецкая вечЁрка: ревность и порно, дырявые сети, и какие районы опасны во время атак БПЛА
Общество
Липчанину провели редкую операцию: подобные случаются раз в 10-15 лет
Общество
В Нижнем парке или у «взлетки»: в мэрии решают, где установить аттракционы
Общество
«Металлург» определился с главным тренером
Спорт
На дороге Хлевное-Липецк перевернулась легковушка
Происшествия
На обследование Катящихся камней потратят в три раза меньше денег, чем планировали
Общество
Читать все
Зимой на дорогах Липецка вновь начнут использовать жидкий реагент
Общество
«На ремонт Провала»: с гостей Липецка в следующем году хотят собрать 300 миллионов рублей туристического налога
Общество
Убийство подростка: раны Андрею Кресникову нанес его знакомый
Происшествия
Чугунную ограду моста на Плехановском спуске отреставрируют
Общество
Липецкая мэрия купит мощную дробилку для переработки строительных отходов
Общество
В 19 микрорайоне большое отключение холодной воды
Общество
Липчанка купила в кредит 32 услуги косметолога, а потом вынуждена была судиться
Общество
Липчане Татьяна Качурина и Вячеслав Червяков представляют Россию на фестивале в Индии
Культура
14-летней липецкой школьнице присылали в Telegram расчленёнку
Общество
29-липчанина обвиняют в краже из машины и хранении наркотиков
Происшествия
Читать все
Общество
604
44 минуты назад
1

14-летней липецкой школьнице присылали в Telegram расчленёнку

Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области рассматривает два тяжелейших случая, связанных с травлей детей.

В Липецкой области разбираются в двух случаях школьного буллинга. Как рассказали GOROD48 в аппарате Уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области, в одном случае 14-летняя школьница подверглась травле в Telegram: девочке присылали оскорбления и угрозы по типу: «Вот что будет с тобой и твоей семьёй», иллюстрированные страшными фотографиями с расчленёнными телами. Всё это сопровождалось высказываниями в пользу Украины.

В ситуации разбираются следователи, Роскомнадзор и даже ФСБ. Изначально было предположение, что речь идёт о работе украинских спецслужб. Но потом оказалось, что за аккаунтом стоит реальный несовершеннолетний. При этом писавший располагал личными данными своей жертвы — от места жительства до состава семьи.

Первое сообщение девочка получила в этот понедельник и сразу же обратилась за помощью к классному руководителю и школьному психологу. Тут же подключились правоохранительные органы. Принято решение о блокировке аккаунта — но пока он всё ещё активный.

На второй случай буллинга пожаловалась многодетная мать — у женщины четверо детей, трое из которых — школьники. Но тут ситуация не такая однозначная. Сначала произошёл конфликт между родителями в чате класса и родительском комитете, а потом в разборки включились и дети, и педагоги. Многодетная мать считает — на её детях (им 10, 12 и 14 лет) решили отыграться, и им в школе стали регулярно предъявлять претензии по всяким бытовым вопросам по поводу и без повода. У второй стороны конфликта — своя правда.

Но многодетная мать утверждает: теперь дети не хотят идти в школу, потому что их там травят. Способ решения этой ситуации в аппарате Уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области видят только один — всем вместе сесть за стол переговоров и помириться. Юрий Таран скоро встретится с родителями.

«Мерзкие, отвратительные оскорбления и угрозы получила школьница в интернете. Вся информация передана в правоохранительные органы и в соответствующие структуры, обеспечивающие информационную безопасность. В случае решения семьи ребёнок получит необходимую психологическую помощь. Травля всех против всех в школе. Сама мама сказала, что конфликт взрослых перерос в детский конфликт. В результате задействованы родители, дети, педагоги нескольких классов. Пока на компромисс идти никто не хочет. С педагогическим сообществом пытаемся разобраться и выработать определенные воспитательные алгоритмы. Потом будем предлагать их родителям и детям. Обе ситуации не могут быть решены мгновенно. Важно, что родители всё сделали правильно: не стали замалчивать, а обратились в соответствующие инстанции за помощью в защите прав их детей (…) Надеюсь, комплексными усилиями в рамках правового поля и с применением бережного воспитательного подхода мы разрешим ситуации и поможем детям. Ситуации держу на личном контроле», — прокомментировал эти две ситуации в своём Telegram-канале Юрий Таран.
буллинг
травля
дети
школа
0
1
3
1
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Старый житель Липецка
28 минут назад
Поколение ТикТока, чё..
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru