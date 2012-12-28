14-летней липецкой школьнице присылали в Telegram расчленёнку

Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области рассматривает два тяжелейших случая, связанных с травлей детей.

В Липецкой области разбираются в двух случаях школьного буллинга. Как рассказали GOROD48 в аппарате Уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области, в одном случае 14-летняя школьница подверглась травле в Telegram: девочке присылали оскорбления и угрозы по типу: «Вот что будет с тобой и твоей семьёй», иллюстрированные страшными фотографиями с расчленёнными телами. Всё это сопровождалось высказываниями в пользу Украины.В ситуации разбираются следователи, Роскомнадзор и даже ФСБ. Изначально было предположение, что речь идёт о работе украинских спецслужб. Но потом оказалось, что за аккаунтом стоит реальный несовершеннолетний. При этом писавший располагал личными данными своей жертвы — от места жительства до состава семьи.Первое сообщение девочка получила в этот понедельник и сразу же обратилась за помощью к классному руководителю и школьному психологу. Тут же подключились правоохранительные органы. Принято решение о блокировке аккаунта — но пока он всё ещё активный.На второй случай буллинга пожаловалась многодетная мать — у женщины четверо детей, трое из которых — школьники. Но тут ситуация не такая однозначная. Сначала произошёл конфликт между родителями в чате класса и родительском комитете, а потом в разборки включились и дети, и педагоги. Многодетная мать считает — на её детях (им 10, 12 и 14 лет) решили отыграться, и им в школе стали регулярно предъявлять претензии по всяким бытовым вопросам по поводу и без повода. У второй стороны конфликта — своя правда.Но многодетная мать утверждает: теперь дети не хотят идти в школу, потому что их там травят. Способ решения этой ситуации в аппарате Уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области видят только один — всем вместе сесть за стол переговоров и помириться. Юрий Таран скоро встретится с родителями.«Мерзкие, отвратительные оскорбления и угрозы получила школьница в интернете. Вся информация передана в правоохранительные органы и в соответствующие структуры, обеспечивающие информационную безопасность. В случае решения семьи ребёнок получит необходимую психологическую помощь. Травля всех против всех в школе. Сама мама сказала, что конфликт взрослых перерос в детский конфликт. В результате задействованы родители, дети, педагоги нескольких классов. Пока на компромисс идти никто не хочет. С педагогическим сообществом пытаемся разобраться и выработать определенные воспитательные алгоритмы. Потом будем предлагать их родителям и детям. Обе ситуации не могут быть решены мгновенно. Важно, что родители всё сделали правильно: не стали замалчивать, а обратились в соответствующие инстанции за помощью в защите прав их детей (…) Надеюсь, комплексными усилиями в рамках правового поля и с применением бережного воспитательного подхода мы разрешим ситуации и поможем детям. Ситуации держу на личном контроле», — прокомментировал эти две ситуации в своём Telegram-канале Юрий Таран.