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Общество
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сегодня, 09:31
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Лев-Толстовский район собирается возглавить председатель сельсовета
Кандидатуру глав Лев-Толстовского сельсовета Константина Шабанова поддержал губернатор области. Выборы руководителя района назначены на ноябрь.
«Я поддержал его инициативу <…> К сожалению, за последние годы в районе накопился ворох проблем. Недостаток современных проектов по благоустройству, отсутствие новых социальных объектов и инфраструктурных решений привели к оттоку жителей. Это, в свою очередь, замедляет приток инвестиций и тормозит развитие экономики. Район, вместо того чтобы двигаться вперёд, фактически застыл на месте. Между тем на федеральном уровне существует множество возможностей и инструментов, которые могут помочь преобразить муниципалитет. Но они практически не используются. У Константина Юрьевича есть чёткое видение и конкретные идеи для решения этих задач. Я пожелал ему удачи в конкурсе и верю, что его планы помогут вывести район на новый уровень», — написал Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Лев-Толстовским сельсоветом Константин Шабанов руководит с 2020 года, до этого он дважды избирался депутатом районного Совета.
Полномочия нынешнего главы района Эдуарда Брагина уже истекли и Совет депутатов Лев-Толстовского района объявил конкурс по отбору кандидатур на пост главы. До 8 ноября продлится этап подачи документов, после этого специальная комиссия оценит претендентов и предложит депутатам райсовета две кандидатуры, из которых они и выберут главу района.
Эдуард Брагин руководил районом с 2019 года. В августе 2023 года его исключили из партии «Единая Россия». Тогда в вину ему поставили нарушение сроков при строительстве трех сельских центров культуры, разработки проектно-сметной документации на реконструкцию дороги. Однако все обвинения в свой адрес он отверг, с поста руководителя района не ушел.
Видео: Telegram-канал Игоря Артамонова
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