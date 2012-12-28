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Происшествия
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34 минуты назад
Грузовик опрокинулся на сельской улице, водитель госпитализирован
22 октября в Липецкой области произошли три ДТП с участием грузовиков.
Днем в селе Ягодное Данковского района опрокинулся грузовик «Рено». 43-летний водитель доставлен в больницу.
Еще одно ДТП произошло ночью в Становлянском районе на трассе «Дон», здесь столкнулись «ГАЗель», «Форд» и «КамАЗ». По данным Госавтоинспекции сначала ударились «ГАЗель» и «Форд», а затем легковой автомобиль отлетел под грузовик. 56-летнего водителя «Форда» госпитализировали.
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