Грузовик опрокинулся на сельской улице, водитель госпитализирован

22 октября в Липецкой области произошли три ДТП с участием грузовиков.



Первая из этих аварий случилась утром на трассе Орел – Тамбов в Липецке: «Мазда» под управлением 38-летнего водителя столкнулась грузовиком «МАН». В столкновении получил травмы водитель «Мазды»: его госпитализировали.Днем в селе Ягодное Данковского района опрокинулся грузовик «Рено». 43-летний водитель доставлен в больницу.Еще одно ДТП произошло ночью в Становлянском районе на трассе «Дон», здесь столкнулись «ГАЗель», «Форд» и «КамАЗ». По данным Госавтоинспекции сначала ударились «ГАЗель» и «Форд», а затем легковой автомобиль отлетел под грузовик. 56-летнего водителя «Форда» госпитализировали.