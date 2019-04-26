В области запретили разжигать костры до конца лета

Любителям разводить костры для шашлыков в лесу или на берегу реки нужно быть готовыми к штрафу в 4-8 тысяч рублей.

В Липецком районе в этом году выгорело уже 44 га земли. В Липецке - 26, а в Лев-Толстовском районе - 25 га. Эти цифры назвал сегодня на брифинге в ГУ МЧС России по Липецкой области начальник ведомства Михаил Салфетников.

Причина всех возгораний сухой травы - человеческий фактор.

- Пал сухой травы - русская рулетка. От земли пламя распространяется на стены зданий и сооружений. Начавшись с травы, огонь охватывает дома. В прошлом году в таком пожаре погибли два соседа по земельным участкам, которые подожгли сухую траву, - говорит начальник ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

В этом году в регионе из-за затяжной весны не было паводка. В области сложился дефицит по осадкам. По словам Михаила Салфетникова, сейчас ситуации сложнее, чем в 2010 году, когда центральная Россия пережила сильную засуху. Тогда в пепел в регионе превратились более двухсот домов. Первый губительный пожар 2010 года случился в селе Излегоще Усманского района,а потом горели деревни, села и посёлки во всей области.

- Мы научены на своём горьком опыте, - сказал Михаил Салфетников.



Чтобы предотвратить повторение ситуации, постановлением врио губернатора Игоря Артамонова с 25 апреля по 31 августа в регионе введен особый противопожарный режим с абсолютным запретом на костры в лесах, полях, у рек и водоемов.

- Если что-то и случится, то в этом будет виновен только человечески фактор. Стеклянные бутылки, которые валяются в лесу, не могут быть причиной пожара. Солнце не может так разогреть стекло, чтобы этого было достаточно для возгорания сухой травы. Все такие разговоры - миф, - ответил на вопрос о возможности самовозгораний Михаил Салфетников.



По мнению начальника ГУ МЧС РФ по Липецкой области, особая ответственность в этот пожароопасный период лежит на главах сельских поселении. Кстати, пожарные уже оштрафовали шесть глав сельских поселений на суммы от 15 до 30 тысяч рублей за игнорирование мер противопожарной безопасности.

Липчанам, которые захотят разжечь костер или раздуть мангал на природе, грозит штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей. Однако при введенном особом противопожарном режиме сумма штрафов удваивается.Чтобы не дать разгуляться огню, в регионе постоянно проводится патрулирование, в котором задействованы как добровольцы лесных дозоров, так и сельские и районные чиновники, а также работники областного управления лесного хозяйства. В лесах в помощь пожарным установлены 13 веб-камер. Их, по мнению Салфетникова, целиком достаточно для мониторинга ситуации.

- Горения сухой травы не должно происходить. Нигде нет ничейной земли. И каждый собственник должен содержать свои земли в порядке, - заявил Михаил Салфетников.



Кстати, администрация Липецка обратилась за консультативной помощью в ГУ МЧС России по Липецкой области в плане создания на улице Стаханова мангальной зоны. Правда, пожарным не сообщили о конкретном месте, в котором горожанам можно будет жарить шашлыки.



