Доброе утро, Липецк!

Сегодня 24 апреля, год 2019. Поздравьте секретарей: сегодня их международный день!



Чем интересен сегодняшний день, кроме того, что нынче именины у Фиделя? Прочесав перечень исторических событий этого дня, админ чуть не повесил нос – сплошные войны, вооруженные конфликты и геноцид. Взять хотя бы битву при Мюльберге в 1547 году, этот исторический финал Шмалькальденской войны. Нет, вы не подумайте, война действительно называлась Шмалькальденской, мы бы сами такое слово сроду не выдумали – это было начало крупных непониманий между католиками и протестантами. Ну не могли люди спокойно радоваться весне, обязательно нужно было молотить друг друга до крови. И это вместо того, чтобы праздновать именины Фиделя…Но мы откопали-таки и позитивные события! Например, в этот день в 1833 году в Америке был выдан патент на газированную воду. Напиток с пузырьками углекислого газа приравнивали чуть ли не к лекарству. В царской России сельтерскую называли «господским напитком», а позже, в СССР сифон для газирования воды считался символом красивой жизни и даже немного роскоши.Еще 24 апреля 1938 года вышел на экраны фильм «Волга-Волга», один из знаменитых кинохитов четы Орлова-Александров. Нужно было срочно доказать широкой публике, что «жить стало лучше, жить стало веселее», как сказал Иосиф Виссарионович. Если немного «зажмуриться» и мысленно затушевать тот факт, что во время работы над фильмом арестовали и потом расстреляли оператора Владимира Нильсена, то можно сосредоточиться на том, что после этой комедии вся страна запела «Удивительный вопрос, почему я водовоз» и «Эй, грянем сильнее, подтянем дружнее». Время было такое. В принципе, любые исторические события можно комментировать этой фразой – время было такое.Многие интересуются, в чем секрет нашего успеха. Отвечаем: в том, что мы всегда слушаем только хорошую музыку, а плохую игнорируем. Вы спросите – а что значит, хорошая? Отвечаем: вот какую мы в своих рубриках публикуем, та и хорошая. Это факт.Дни наступают просто райские: уже тепло, но еще не жарко, листва еще не пыльная, цветы на подходе, соловьи прочищают горло.В Липецкой области сухо и до +24. В ближайшие трое суток наши края будут находиться под влиянием антициклона — комфортная погода без осадков сохранится. По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов тепла, днем - от 19 до 24 градусов тепла.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем от +21 до +23 градусов.

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