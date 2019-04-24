Общество
56 минут назад
Доброе утро, Липецк!
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Сегодня 24 апреля, год 2019. Поздравьте секретарей: сегодня их международный день!
День в истории
Чем интересен сегодняшний день, кроме того, что нынче именины у Фиделя? Прочесав перечень исторических событий этого дня, админ чуть не повесил нос – сплошные войны, вооруженные конфликты и геноцид. Взять хотя бы битву при Мюльберге в 1547 году, этот исторический финал Шмалькальденской войны. Нет, вы не подумайте, война действительно называлась Шмалькальденской, мы бы сами такое слово сроду не выдумали – это было начало крупных непониманий между католиками и протестантами. Ну не могли люди спокойно радоваться весне, обязательно нужно было молотить друг друга до крови. И это вместо того, чтобы праздновать именины Фиделя…
Но мы откопали-таки и позитивные события! Например, в этот день в 1833 году в Америке был выдан патент на газированную воду. Напиток с пузырьками углекислого газа приравнивали чуть ли не к лекарству. В царской России сельтерскую называли «господским напитком», а позже, в СССР сифон для газирования воды считался символом красивой жизни и даже немного роскоши.
Еще 24 апреля 1938 года вышел на экраны фильм «Волга-Волга», один из знаменитых кинохитов четы Орлова-Александров. Нужно было срочно доказать широкой публике, что «жить стало лучше, жить стало веселее», как сказал Иосиф Виссарионович. Если немного «зажмуриться» и мысленно затушевать тот факт, что во время работы над фильмом арестовали и потом расстреляли оператора Владимира Нильсена, то можно сосредоточиться на том, что после этой комедии вся страна запела «Удивительный вопрос, почему я водовоз» и «Эй, грянем сильнее, подтянем дружнее». Время было такое. В принципе, любые исторические события можно комментировать этой фразой – время было такое.
Музыкальная пауза
Многие интересуются, в чем секрет нашего успеха. Отвечаем: в том, что мы всегда слушаем только хорошую музыку, а плохую игнорируем. Вы спросите – а что значит, хорошая? Отвечаем: вот какую мы в своих рубриках публикуем, та и хорошая. Это факт.
Погода отличная
Дни наступают просто райские: уже тепло, но еще не жарко, листва еще не пыльная, цветы на подходе, соловьи прочищают горло.
В Липецкой области сухо и до +24. В ближайшие трое суток наши края будут находиться под влиянием антициклона — комфортная погода без осадков сохранится. По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов тепла, днем - от 19 до 24 градусов тепла.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем от +21 до +23 градусов.
На дорогах в центр города друг другу иногда уже раздраженно бибикают. Пробки собираются на проспектах Победы и Мира, улицах Гагарина и Катукова, въездах в городах со стороны «Елецкого».
Свету нету
В связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения сегодня, 24 апреля, будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:
с 09:00 до 17:00 по ул. Чапаева, ул. Кольцевая, ул. Студёновская, ул. Тимура Фрунзе, ул. Салтыкова – Щедрина;
с 09:00 до 17:00 по ул. Фабричная.
В связи с производством ремонтных работ 24 апреля с 09:00 до 14:00 будет прекращена подача горячей воды потребителям в пос. Сырский Рудник.
Роскачество проверило яйца на прочность
Предпасхальная неделя в разгаре: у большинства россиян на уме куличи, яйца и луковая шелуха. Накануне Светлого Христова Воскресенья Роскачество подвело итоги проверки яиц, которые продаются в российских магазинах.
Новости хорошие: российским яйцам можно доверять.
«Эксперты не обнаружили патогенных организмов, сальмонеллы, тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков, повышенного количества микроорганизмов и бактерий группы кишечной палочки. Скорлупа продукции всех исследованных торговых марок также не вызвала нареканий», - сообщает источник.
Производители яиц уже было выдохнули с облегчением, но эксперты не унимались – начали проверку главного пасхального продукта на прочность. Дед бил-бил – не разбил. Баба била-била – не разбила. Упаковки яиц бросали на твердую поверхность с 30-сантиметровой высоты и потом смотрели, что за омлет получился. Победили картонные упаковки – в них боя получилось меньше всего.
Читайте свежие новости на GOROD48! Давайте вместе радоваться новому дню!
фото kanobu.ru.
Чем интересен сегодняшний день, кроме того, что нынче именины у Фиделя? Прочесав перечень исторических событий этого дня, админ чуть не повесил нос – сплошные войны, вооруженные конфликты и геноцид. Взять хотя бы битву при Мюльберге в 1547 году, этот исторический финал Шмалькальденской войны. Нет, вы не подумайте, война действительно называлась Шмалькальденской, мы бы сами такое слово сроду не выдумали – это было начало крупных непониманий между католиками и протестантами. Ну не могли люди спокойно радоваться весне, обязательно нужно было молотить друг друга до крови. И это вместо того, чтобы праздновать именины Фиделя…
Но мы откопали-таки и позитивные события! Например, в этот день в 1833 году в Америке был выдан патент на газированную воду. Напиток с пузырьками углекислого газа приравнивали чуть ли не к лекарству. В царской России сельтерскую называли «господским напитком», а позже, в СССР сифон для газирования воды считался символом красивой жизни и даже немного роскоши.
Еще 24 апреля 1938 года вышел на экраны фильм «Волга-Волга», один из знаменитых кинохитов четы Орлова-Александров. Нужно было срочно доказать широкой публике, что «жить стало лучше, жить стало веселее», как сказал Иосиф Виссарионович. Если немного «зажмуриться» и мысленно затушевать тот факт, что во время работы над фильмом арестовали и потом расстреляли оператора Владимира Нильсена, то можно сосредоточиться на том, что после этой комедии вся страна запела «Удивительный вопрос, почему я водовоз» и «Эй, грянем сильнее, подтянем дружнее». Время было такое. В принципе, любые исторические события можно комментировать этой фразой – время было такое.
Музыкальная пауза
Многие интересуются, в чем секрет нашего успеха. Отвечаем: в том, что мы всегда слушаем только хорошую музыку, а плохую игнорируем. Вы спросите – а что значит, хорошая? Отвечаем: вот какую мы в своих рубриках публикуем, та и хорошая. Это факт.
Погода отличная
Дни наступают просто райские: уже тепло, но еще не жарко, листва еще не пыльная, цветы на подходе, соловьи прочищают горло.
В Липецкой области сухо и до +24. В ближайшие трое суток наши края будут находиться под влиянием антициклона — комфортная погода без осадков сохранится. По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов тепла, днем - от 19 до 24 градусов тепла.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем от +21 до +23 градусов.
Транспорт
На дорогах в центр города друг другу иногда уже раздраженно бибикают. Пробки собираются на проспектах Победы и Мира, улицах Гагарина и Катукова, въездах в городах со стороны «Елецкого».
Свету нету
В связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения сегодня, 24 апреля, будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:
с 09:00 до 17:00 по ул. Чапаева, ул. Кольцевая, ул. Студёновская, ул. Тимура Фрунзе, ул. Салтыкова – Щедрина;
с 09:00 до 17:00 по ул. Фабричная.
В связи с производством ремонтных работ 24 апреля с 09:00 до 14:00 будет прекращена подача горячей воды потребителям в пос. Сырский Рудник.
Роскачество проверило яйца на прочность
Предпасхальная неделя в разгаре: у большинства россиян на уме куличи, яйца и луковая шелуха. Накануне Светлого Христова Воскресенья Роскачество подвело итоги проверки яиц, которые продаются в российских магазинах.
Новости хорошие: российским яйцам можно доверять.
«Эксперты не обнаружили патогенных организмов, сальмонеллы, тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков, повышенного количества микроорганизмов и бактерий группы кишечной палочки. Скорлупа продукции всех исследованных торговых марок также не вызвала нареканий», - сообщает источник.
Производители яиц уже было выдохнули с облегчением, но эксперты не унимались – начали проверку главного пасхального продукта на прочность. Дед бил-бил – не разбил. Баба била-била – не разбила. Упаковки яиц бросали на твердую поверхность с 30-сантиметровой высоты и потом смотрели, что за омлет получился. Победили картонные упаковки – в них боя получилось меньше всего.
Читайте свежие новости на GOROD48! Давайте вместе радоваться новому дню!
фото kanobu.ru.
3 404
Ноне_нэйм
Утро ДОБРОЕ
skrip