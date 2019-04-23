Происшествия

сегодня, 13:50

Мужчина сорвался с крыши девятиэтажки на Водопьянова и погиб

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#падение с высоты #техника безопасности
Мужчина сорвался с крыши девятиэтажки на Водопьянова и погиб
Сегодня днем в Липецке с крыши девятиэтажного дома на улице Водопьянова упал мужчина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина получил смертельные травмы.

В соцсетях трагедию связывают с ремонтом дома. По словам очевидцев, погибший замазывал щели между бетонными плитами и сорвался со страховки.



Известно, что погибшему мужчине было 57 лет.

Дом №11 по улице Водопьянова обслуживает  ООО «Объединенная Управляющая Компания». По словам гендиректора управляющей компании  Сергея Ткаченко, он только что узнал о случившемся и пока не в курсе всех обстоятельств несчастного случая. 

- Наша управляющая компания не проводит подобных работ. Это делают подрядные организации. Пока не могу ответить на вопрос - какая подрядная организация заделывала швы на доме, - сказал Сергей Ткаченко.




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#падение с высоты #техника безопасности

Комментарии (13)

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коментарий

10 минут назад
при советах вешали люльку и пристегивались ремнями. гле эти п--оры по технике безопасности.
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Фобос

10 минут назад
Ахломонов, на плеханова 35 , лежащее дерево , всё ЛЕТО пыталась убрать , какая-то подрядная организация нанятая УК Привокзальной , ну , к ноябрю , наконец убрала !
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да

12 минут назад
и в Кремле не знают ,что происходит в государстве !
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пивасик

14 минут назад
уберите эти баклажки на заднем фоне
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Г

17 минут назад
Кусок дебила ты Автохам,
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23

19 минут назад
потому что не нужно экономить на страховке. жалко мужика, еще наверняка и официально не был оформлен
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Автохам

24 минуты назад
Главное что газон не помял
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Ахломонов

42 минуты назад
Нормально, генеральный директор управляшки не знает кто на его участке в доме швы замазывает....Что то Вы, товарищ народный депутат теемните...
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126

48 минут назад
Предпенсионер бедняга.А до пенсии оставалось каких то 7лет!!!
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не гоните

50 минут назад
они все работают без страховки
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