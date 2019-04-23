Происшествия
сегодня, 13:50
Мужчина сорвался с крыши девятиэтажки на Водопьянова и погиб
Сегодня днем в Липецке с крыши девятиэтажного дома на улице Водопьянова упал мужчина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина получил смертельные травмы.
В соцсетях трагедию связывают с ремонтом дома. По словам очевидцев, погибший замазывал щели между бетонными плитами и сорвался со страховки.
Известно, что погибшему мужчине было 57 лет.
Дом №11 по улице Водопьянова обслуживает ООО «Объединенная Управляющая Компания». По словам гендиректора управляющей компании Сергея Ткаченко, он только что узнал о случившемся и пока не в курсе всех обстоятельств несчастного случая.
- Наша управляющая компания не проводит подобных работ. Это делают подрядные организации. Пока не могу ответить на вопрос - какая подрядная организация заделывала швы на доме, - сказал Сергей Ткаченко.
В соцсетях трагедию связывают с ремонтом дома. По словам очевидцев, погибший замазывал щели между бетонными плитами и сорвался со страховки.
Известно, что погибшему мужчине было 57 лет.
Дом №11 по улице Водопьянова обслуживает ООО «Объединенная Управляющая Компания». По словам гендиректора управляющей компании Сергея Ткаченко, он только что узнал о случившемся и пока не в курсе всех обстоятельств несчастного случая.
- Наша управляющая компания не проводит подобных работ. Это делают подрядные организации. Пока не могу ответить на вопрос - какая подрядная организация заделывала швы на доме, - сказал Сергей Ткаченко.
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