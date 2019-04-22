Происшествия

28 минут назад

Отсидевший за пьяную езду водитель, попался за рулем нетрезвым сразу после освобождения

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#пьянство за рулем
Отсидевший за пьяную езду водитель, попался за рулем нетрезвым сразу после освобождения

приговором Липецкого районного суда  гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.  

При этом каждый раз назначенное ему наказание с учетом смягчающих обстоятельств и "чистосердечного раскаяния" не было связано с реальным лишением свободы.  

Тем не менее,  подсудимый не только не пересмотрел свое поведение, но  и вообще уклонился от отбывания в третий раз назначенных ему обяязательных работ, в связи с чем был направлен в исправительную колонию.

Спустя 15 дней после освобождения  будучи лишенным водительских прав,  он вновь сел за руль «под градусом» и был остановлен сотрудником ДПС, установившим в ходе освидетельствования факт опьянения.

Несмотря на то, что подсудимый и его защитник ссылались на совокупность смягчающих обстоятельств (в т.ч. наличие 2 малолетних детей, полное признание вины) суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил подсудимого с учетом злостного поведения  к 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком 3 года.

 Подсудимый был взят под стражу из зала суда, сообщает прокуратура Липецкой области.  

Разъясняем, что максимальное наказание за совершение преступления, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ составляет 2 года.
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#пьянство за рулем

Комментарии (2)

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DWD

4 минуты назад
Большинство (ума)лишённых продолжает бухими ездить, я так и знал.
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Отпетушитель

20 минут назад
Только петушение вернет ему мозги
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