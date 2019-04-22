28 минут назад
Отсидевший за пьяную езду водитель, попался за рулем нетрезвым сразу после освобождения
приговором Липецкого районного суда гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).
При этом каждый раз назначенное ему наказание с учетом смягчающих обстоятельств и "чистосердечного раскаяния" не было связано с реальным лишением свободы.
Тем не менее, подсудимый не только не пересмотрел свое поведение, но и вообще уклонился от отбывания в третий раз назначенных ему обяязательных работ, в связи с чем был направлен в исправительную колонию.
Спустя 15 дней после освобождения будучи лишенным водительских прав, он вновь сел за руль «под градусом» и был остановлен сотрудником ДПС, установившим в ходе освидетельствования факт опьянения.
Несмотря на то, что подсудимый и его защитник ссылались на совокупность смягчающих обстоятельств (в т.ч. наличие 2 малолетних детей, полное признание вины) суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил подсудимого с учетом злостного поведения к 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком 3 года.
Подсудимый был взят под стражу из зала суда, сообщает прокуратура Липецкой области.
Разъясняем, что максимальное наказание за совершение преступления, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ составляет 2 года.
DWD
Отпетушитель