37-летняя липчанка устроилась продавщицей в кисок и тут же начала воровать из кассы

Полицейские направили в суд уголовное дело по обвинению 37-летней жительницы Липецка в растрате.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемая в июне 2018 года устроилась на работу продавцом в киоск, расположенный в Октябрьском районе Липецка. Женщина решила, что никто не заметит, если она будет брать из кассы небольшие суммы. В первый раз она взяла из кассы около пяти тысяч рублей.Затем липчанка в общей сложности похитила около 47 тысяч рублей.



Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения вопроса по существу. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

