Происшествия

18 минут назад

37-летняя липчанка устроилась продавщицей в кисок и тут же начала воровать из кассы

4 204
#растрата
37-летняя липчанка устроилась продавщицей в кисок и тут же начала воровать из кассы

Полицейские направили в суд уголовное дело по обвинению 37-летней жительницы Липецка в растрате.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемая в июне 2018 года устроилась на работу продавцом в киоск, расположенный в Октябрьском районе Липецка. Женщина решила, что никто не заметит, если она будет брать из кассы небольшие суммы. В первый раз она взяла из кассы около пяти тысяч рублей.Затем липчанка в общей сложности похитила около 47 тысяч рублей. 

Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения вопроса по существу. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
4 204
#растрата

Комментарии (4)

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ттт

4 минуты назад
надо было продуктами брать. там печеньку - сям конфетку, хлебушек надкусывать, из бутылок отпивать ....
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Эгоист

4 минуты назад
Вот только 5 лет пока никому не дали.
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Эгоист

5 минут назад
Это примерно как в "Ростехе" и "Роскосмосе" тоже решили, что генпрокурор Чайка не заметит, и спёрли 1,6 000 000 000 рублей.
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совсем что ли

9 минут назад
вы что там ??? Какие 5 лет ??? Пусть выплатит и все дела ! За что 5 лет ? Она что убила кого -то ? Ну и идиотизм !!!
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