Происшествия

56 минут назад

Поджог «Мерседеса» записала камера наблюдения

10 1539
#поджог #пожар
Поджог «Мерседеса» записала камера наблюдения
Загрузка плеера
Поджог автомобиля «Мерседес» во дворе дома №7 по улице 50 лет НЛМК записала камера наблюдения. 

На записи видно, как в три часа ночи к припаркованному автомобилю подходит мужчина, проводит какие-то манипуляции, после чего машина вспыхнула.

Напомним, что  огонь уничтожил «Мерседес» полностью, припаркованные рядом с ним «Дэу Нексия» и «Киа» сильно обгорели.




10 1539
#поджог #пожар

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

петр

4 минуты назад
РАЗРЕШИТЬ ОТСТРЕЛ НА МЕСТЕ
ответить

007

7 минут назад
Почему именно мерседес,изначально и целенаправленно к ней шел
ответить

007

8 минут назад
Мда,толку от камеры,освещение "суперское" во дворе впрочем как и во всем городе
ответить

гость

9 минут назад
найти, и яйца ему поджечь!
ответить

Да

12 минут назад
И что, по этой записи даже мужика от бабы неотличить
ответить

Л-а

12 минут назад
Люди работают,а эти твари злобствуют.Найти и наказать по всей строгости.
ответить

ттт

13 минут назад
и это не * подростки.
ответить

нк

18 минут назад
да пох че сгорело,зачем столько писать о этом
ответить

Гость

32 минуты назад
Качественное освещение дома и прилегающей к нему территории позволяет улучшить криминогенную обстановку в районе. Кроме того существует ГОСТ по освещенности домов и придомовых территорий. А у нас как всегда..
ответить

Ау, полиция

34 минуты назад
Ну а я о чем говорил. Когда же их поймают?
ответить

Еще в рубрике

37-летняя липчанка устроилась продавщицей в кисок и тут же начала воровать из кассы
#растрата
4
37-летняя липчанка устроилась продавщицей в кисок и тут же начала воровать из кассы

18 минут назад

Происшествия
Прокуратура проверяет областную детскую больницу из-за истории о надругательстве над подростком
#насильственные действия
4
Прокуратура проверяет областную детскую больницу из-за истории о надругательстве над подростком

46 минут назад

Происшествия
Серийный угонщик попался на краже велосипеда
#кража
8
Серийный угонщик попался на краже велосипеда

сегодня, 09:25

Происшествия
В тройном столкновении на проспекте Мира пострадал мотоциклист
#Авария #ДТП
12
В тройном столкновении на проспекте Мира пострадал мотоциклист

сегодня, 09:06

Происшествия
Возбуждено уголовное дело в отношении педагогов колледжа, где изнасиловали подростка
#насильственные действия
28
Возбуждено уголовное дело в отношении педагогов колледжа, где изнасиловали подростка

сегодня, 08:54

Происшествия
«Мерседес» сожгли этой ночью в Липецке
#пожар
33
«Мерседес» сожгли этой ночью в Липецке

сегодня, 08:30

Происшествия