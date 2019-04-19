Происшествия
56 минут назад
Поджог «Мерседеса» записала камера наблюдения
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Поджог автомобиля «Мерседес» во дворе дома №7 по улице 50 лет НЛМК записала камера наблюдения.
На записи видно, как в три часа ночи к припаркованному автомобилю подходит мужчина, проводит какие-то манипуляции, после чего машина вспыхнула.
Напомним, что огонь уничтожил «Мерседес» полностью, припаркованные рядом с ним «Дэу Нексия» и «Киа» сильно обгорели.
На записи видно, как в три часа ночи к припаркованному автомобилю подходит мужчина, проводит какие-то манипуляции, после чего машина вспыхнула.
Напомним, что огонь уничтожил «Мерседес» полностью, припаркованные рядом с ним «Дэу Нексия» и «Киа» сильно обгорели.
петр
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Ау, полиция