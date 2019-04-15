Общество

43 минуты назад

На стройке в Липецке чудом спасли восьмерых щенят

7 817
#стройка #щенки
4
На стройке в Липецке чудом спасли восьмерых щенят

Собак могли похоронить заживо.

Чудесная история спасения целого выводка собак произошла на стройплощадке нового корпуса онкологического центра в Липецке на прошлой неделе. Щенят могло засыпать землей, и они бы погибли.

Еще слепые щенята каким-то образом оказались посреди строительной площадки. Есть предположение, что их там оставила ощенившаяся мать, отправившаяся на поиски пропитания. Щенки чудом избежали погребения заживо. На стройке работает экскаватор, и он мог похоронить собак под грудой земли.



 Рабочие обнаружили щенков, когда их уже на 70-80 см засыпал землей. Мужчины бросились к слепышам и откопали их. К счастью, ни одного не ранили. История завершилась благополучно: всех восьмерых щенят и их мать один из строителей забрал в свой частный дом.
7 817
#стройка #щенки
4

Комментарии (7)

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!!!

16 минут назад
Спасибо за хорошую новость! Всё-таки есть ещё в Липецке настоящие люди, добрые и отзывчивые!
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Правый берег

24 минуты назад
Спасибо неравнодушному человеку. Хорошо,что есть еще добрые люди.
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гость

26 минут назад
Дай бог здоровья, тем кто спас этих очаровашек
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Джой

27 минут назад
Какое интересное фото! Абасацца! :-))), колдырь ты как раз. Ты бы так точно не сделал. Дальше, наверное, засыпал бы. Мразь какая-то. Уцепился за то, что тебе ближе. Липецкое быдло...
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Натали

28 минут назад
Отличная новость! Спасибо всем, кто спас щенят! Вы - люди с большой буквы! Особая благодарность тому, кто забрал всю семью к себе! Хороших ручек малышам найти! Вам здоровья и всего наилучшего!
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Какое интересное фото! Абасацца! :-)))

31 минуту назад
Просветите, что за колдырь в оранжевой куртке на 1-м фото на четырёх костях стоит, а на 2-м, падает без сил на землю? :-))
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Гость

36 минут назад
Хоть одна приятная новость!
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