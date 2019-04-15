На стройке в Липецке чудом спасли восьмерых щенят

Собак могли похоронить заживо.

Чудесная история спасения целого выводка собак произошла на стройплощадке нового корпуса онкологического центра в Липецке на прошлой неделе. Щенят могло засыпать землей, и они бы погибли.Еще слепые щенята каким-то образом оказались посреди строительной площадки. Есть предположение, что их там оставила ощенившаяся мать, отправившаяся на поиски пропитания. Щенки чудом избежали погребения заживо. На стройке работает экскаватор, и он мог похоронить собак под грудой земли.Рабочие обнаружили щенков, когда их уже на 70-80 см засыпал землей. Мужчины бросились к слепышам и откопали их. К счастью, ни одного не ранили. История завершилась благополучно: всех восьмерых щенят и их мать один из строителей забрал в свой частный дом.