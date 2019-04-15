Происшествия

48 минут назад

Взрыв во время пожара в Липецке попал на видео

3 986
#пожар #взрыв
Взрыв во время пожара в Липецке попал на видео

Во дворе дома загорелся мусор

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На улице Индустриальной, во дворе дома загорелся мусор. Пожар попал на видео. Камера зарегистрировала взрыв.

Как стало известно GOROD48, хозяин дома что-то чинил во дворе, в результате ремонтной работы произошло возгорание. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области,во дворе дома вместе с бытовым мусором загорелись отработанные масла на площади 1 квадратный метр, поэтому произошел хлопок. Хозяин вызвал пожарных. На место происшествия выехало одно отделение пожарной части №1, которые справились с огнем в считанные секунды. 
3 986
#пожар #взрыв

Комментарии (3)

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МИРОТВОРЕЦ

20 минут назад
и снова ШЕДЕВР от город 48 .... видео отпад ... больше таких видосов ..... больше
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Катерина

35 минут назад
Местный, электричество кончилось...
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Местный

41 минуту назад
А кина не будет?
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