Происшествия
48 минут назад
Взрыв во время пожара в Липецке попал на видео
Во дворе дома загорелся мусор
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На улице Индустриальной, во дворе дома загорелся мусор. Пожар попал на видео. Камера зарегистрировала взрыв.
Как стало известно GOROD48, хозяин дома что-то чинил во дворе, в результате ремонтной работы произошло возгорание.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области,во дворе дома вместе с бытовым мусором загорелись отработанные масла на площади 1 квадратный метр, поэтому произошел хлопок. Хозяин вызвал пожарных. На место происшествия выехало одно отделение пожарной части №1, которые справились с огнем в считанные секунды.
Как стало известно GOROD48, хозяин дома что-то чинил во дворе, в результате ремонтной работы произошло возгорание.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области,во дворе дома вместе с бытовым мусором загорелись отработанные масла на площади 1 квадратный метр, поэтому произошел хлопок. Хозяин вызвал пожарных. На место происшествия выехало одно отделение пожарной части №1, которые справились с огнем в считанные секунды.
МИРОТВОРЕЦ
Катерина
Местный