сегодня, 08:27
Волочкова назвала своих критиков «ущербными духом»
Российская балерина Анастасия Волочкова назвала людей, выражающих критику в ее адрес, «ущербными духом». Как написала экс-прима Большого театра в Instagram, их обвинения ее огорчают.
«А когда на меня сыплются обвинения со стороны ущербных духом людей за преданность России, поддержку в адрес президента, которого мы все и выбирали, за откровенность и доверчивость мою перед мошенниками аферистами и альфонсами, мне становится огорчительно», — посетовала балерина.
Ранее в апреле Волочкова оказалась в центре громкого скандала. Балерина посоветовала недовольным россиянам покинуть страну, а гражданам, которые не могут себе позволить выезд за границу, — «не ругать структуру» и больше работать.
Позднее Волочкова заявила, что ее слова были вырваны из контекста, а на нее «все набросились, как обычно», пишут "Известия".