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сегодня, 08:27

Волочкова назвала своих критиков «ущербными духом»

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Российская балерина Анастасия Волочкова назвала людей, выражающих критику в ее адрес, «ущербными духом». Как написала экс-прима Большого театра в Instagram, их обвинения ее огорчают.

Волочкова назвала большим достоинством человека возможность говорить правду, но «только эта правда неудобна для многих».

«А когда на меня сыплются обвинения со стороны ущербных духом людей за преданность России, поддержку в адрес президента, которого мы все и выбирали, за откровенность и доверчивость мою перед мошенниками аферистами и альфонсами, мне становится огорчительно», — посетовала балерина.

Ранее в апреле Волочкова оказалась в центре громкого скандала. Балерина посоветовала недовольным россиянам покинуть страну, а гражданам, которые не могут себе позволить выезд за границу, — «не ругать структуру» и больше работать.

Позднее Волочкова заявила, что ее слова были вырваны из контекста, а на нее «все набросились, как обычно», пишут "Известия".

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